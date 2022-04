Vlada Srbije ograničila cijene osnovnih životnih namirnica: Odluka na snazi dva mjeseca

Uredba Vlade Srbije će se primjenjivati u trajanju od 60 dana od dana stupanja na snagu.

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sjednici izmijenjenu i dopunjenu Uredbu o ograničavanju cijene osnovnih životnih namirnica u cilju dalje zaštite tržišta i sprečavanja deformacija u formiranju cijena roba koje su izuzetno važne za snabdijevanje potrošača, a naročito siromašnijih socijalnih kategorija.

Uredba se odnosi na šećer kristal u pakovanju od jednog kilograma, brašno tip T-400 glatko u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma, brašno tip T-500 u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma, zatim jestivo suncokretovo ulje u pakovanju od jednog litra i svinjski but.

Uredba će se primjenjivati u trajanju od 60 dana od dana stupanja na snagu.

Vlada Srbije usvojila je izmijenjenu Uredbu o ograničenju visine cijena derivata nafte kojom se prosječna veleprodajna cijena derivata EVRO DIZEL i EVRO PREMIJUM BMB 95 na teritoriji Republike Srbije uvećava za po sedam dinara.

Uredba će važiti od stupanja na snagu 29. aprila do 31. maja.

Privredni subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdijevanje prevoznih sredstava u obavezi su da nastave da isporučuju ove derivate utakanjem u pogonske rezervoare prevoznih sredstava i posude za transport derivata nafte u maksimalnoj količini do 60 litara.

Donijeta je i odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte za 15 odsto od objavljenih usklađenih iznosa na derivate nafte - olovni benzin, bezolovni benzin i gasna ulja, a imajući u vidu aktuelnu situaciju sa cijenom sirove nafte na svjetskom tržištu, kao i njenu tendenciju daljeg rasta koja negativno utiče na makroekonomsku stabilnost u zemlji.

