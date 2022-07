Izgradnja trajala sedam godina: Otvorena dionica auto-puta Bar - Boljare

Na naplatnom mjestu Pelev brijeg kod Podgorice večeras je svečano otvorena dionica auto-puta Bar-Boljare, od Smokovca do Mateševa.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Ukupna dužina prioritetne dionice je 41,5 kilometara sa 20 mostova na glavnoj trasi, dva nadvožnjaka, osam podvožnjaka, 7,2 kilometara betonskih zidova, te 16 dvocijevnih tunela.

Premijer Crne Gore Dritan Abazović rekao je na otvaranju da je ovo možda i najveći neimarski poduhvat u istoriji i zalog za razvijenu Crnu Goru i predložio da se zove po princezi Kseniji - prvoj ženi vozaču na Balkanu, jednoj od kćerki kralja Nikole Petrovića.

"Zato danas, sedam godina od početka izgradnje, ne otvaramo samo put, već i perspektivu - za građane i privredu, za Crnu Goru i njenu budućnost. Auto-put je početak trajnog spajanja Crne Gore sa svijetom. Vrleti crnogorskog krša sjediniće se sa plodnom ravnicom, glavni grad sa sjeverom, Crna Gora sa Evropom", istakao je Abazović.

Abazović je rekao da auto-put ukazuje na novi pravac koji je potreban razvoju Crne Gore, a to je razvoj sjevera i ispravljanje nepravde učinjene prema ovoj regiji. On je dodao da će Crna Gora, završetkom auto-puta od Boljara do Bara, sa Lukom biti jedan od važnih pravaca u tranzitnim saobraćajnim tokovima Balkana.

"Nema bolje simbolike nego 13. jula, na Dan državnosti, otvoriti prvu dionicu auto-puta", poručio je Abazović i naglasio da je Crna Gora, poučena važnim istorijskim lekcijama, zagledana u evropsku budućnost.

Otpravnik poslova Ambasade Kine u Podgorici Hua Jafang rekla je da je ovo veliki uspjeh u saobraćajnoj infrastrukturi Crne Gore i istakla partnerstvo koje je Kina ovim projektom izgradila sa Crnom Gorom.

"Hvala i radnicima koji su gradili ovaj auto-put i omogućili da se privede kraju projekat vijeka. Vjerujem da će se zajedničkim naporima saradnja Kine i Crne Gore podići na još viši nivo", rekla je ona.

Među zvanicama su bili predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i ministri u Vladi Crne Gore.

Građani će od sutra moći da se provozaju ovom dionicom, a do 21. jula putarina se neće naplaćivati. Nakon toga putarina će biti za motore 1,5 evro, za automobile 3,5 evra, a za autobuse, odnosno kamione 17 evra.

Maksimalna brzina kretanja ograničena je na 100 kilometara na sat. Dionica ima četiri petlje sa naplatnim rampama, i to: Smokovac, Pelev brijeg, Veruša i Mateševo.

Izgradnja ove dionice auto-puta trajala je više od sedam godina, a svi rokovi za završetak radova su probijeni. Radovi su počeli 11. maja 2015. godine.

(Mondo/Srna)