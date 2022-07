Pritvorena grupa krijumčara migranata, među njima i državljanin BiH

Policijska uprava primorsko-goranska privela je i podnijela krivičnu prijavu protiv šestorice državljana Hrvatske i jednog državljana BiH zbog krijumčarenja najmanje 251 migranta.

Na teret su im stavljena krivična djela zločinačkog udruživanja, te protivzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Hrvatskoj, saopšteno je iz te policijske uprave.

Utvrđeno je da je 38-godišnji državljanin Hrvatske u periodu od 10. marta do 23. jula, na širem području Rijeke, prihvatio više stranih državljana nakon što su iz BiH ušli ilegalno u Hrvatsku.

To je obavljao za novčanu naknadu, a o prihvatu i prevozu migranata dogovorio se s nepoznatim osobama iz Srbije i Turske. On je sa 41-godišnjim hrvatskim državljaninom i državljaninom BiH dogovorio transfer migranata do granice Slovenije, prenose zagrebački mediji.

Policija je navela da je 38-godišnjak podmirivao i troškove nabavke, održavanja i popravke vozila za prevoz stranih državljana, kao i nabavke mobilnih telefona za komunikaciju.

On je organizovao i smještaj, čuvanje i dalji transport ilegalnih migranata do neposredne blizine granice sa Slovenijom, gdje su se uz pomoć za sada nepoznatih osoba kretali kroz šumu i zatim su prevoženi u Sloveniju uz naknadu od najmanje 150 evra po osobi.

Ova dvojica državljana Hrvatske i državljanin BiH su tako prebacili najmanje 214 ilegalnih migranata preko granice i stekli materijalnu dobit od 240.750 kuna /oko 32.000 evra/, navela je policija.

Policija državljanina Hrvatske (37) tereti da je kao operativni organizator, od 10. marta do 30. juna, takođe prihvatao i prevozio migrante do granice Slovenije.

To je činio sa osumnjičenim 39-godišnjakom za najmanje 500 evra po osobi. Oni su osumnjičeni da su na prevozu 18 migranata zaradili najmanje 39.375 kuna (oko 5.000 evra).

U trećoj grupi su 47-godišnjak kao organizator i 41-godišnjak od marta do juna prevozili od Rijeke do granice Slovenije 19 migranata, naplativši im najmanje 7.312 kuna (oko 970 evra), navela je policija.

