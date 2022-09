Vučić nakon sjednice Savjeta za bezbjednost: Predložili su mi novu armaturu razgovora u Briselu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predsjedavao je sjednicom Savjeta za nacionalnu bezbjednost na kojoj se razmatrala situacija na Kosovu i Metohiji, održavanje Evroprajda 2022 i sajber bezbjednost u energetskom sektoru.

Izvor: TV Pink/screenshot

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao poslije sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost da je sinoć imao dvosatni razgovor sa Miroslavom Lajčakom i savjetnicima njemačkog kancelara Šolca i francuskog predsjednika Makrona i da je od njih dobijen prijedlog “potuno nove armature razgovora u Briselu koji bi trebalo da dovedu do skorog i konačnog rješavanja pitanja u vezi sa Kosovom i Metohijom”.

On je rekao da su predstavnici najmoćnijih evropskih zemalja istakli da imaju podršku SAD i Turske i da smatraju da, kada postoji rat u Evropi, nisu potrebni novi sukobi, pa je zato potrebno doći do brzog rješenja.

Naveo je da bi oni u skladu sa tim potencijalnim dogovorom ili rješenjem “izbjegli mogućnost ili bi im bilo mnogo lakše da pruže jasan odgovor predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu po pitanju pravnog presedana i davanja nezavisnosti Kosovu jer bi poslije toga rekli da je postignut dogovor”.

“Tako da smo mi još jednom postali kolateralna šteta sukoba velikiuh i njihovog neprincipijelnog ponašanja iz prošlosti”, rekao je Vučić.

Vučić keže da je u skladu sa Ustavom Srbije, u skladu sa zakonima, donošenje odluke o eventualnom nedozvoljavanju okupljanja na otvorenom prostoru će doneti MUP, a poslije toga će organizatori Evroprajda imati pravo na odluku.

"MUP Republike Srbije donijeće odgovarajuću odluku, a organizatori mogu voditi upravni spor pred Upravnim sudom, prije toga se mogu žaliti MUP. Donijeće odluku 96 sati prije održavanja događaja, a onda organizatori mogu da reaguju. Nećemo da se igramo, da izmišljamo gluposti da zabranjujemo zbog majmunskih boginja, da pokušavamo da unižavamo ljude. Mi smo zabrinuti za bezbiednosnu situaciju. Situacija za nas je teška jer ne želimo da vidimo bilo kakve sukobe. Moglo bi da dođe do većih nemira, sukoba, u kojima bi naša sila morala da bude veća, a to su stvari koje bi želeli da izbjegnemo. Ti ljudi mogu da se okupljaju po konferencijama, ali o svemu drugom MUP će obavestiti i njih i građane RS", rekao je on.

On je dodao da mu je saopšteno da je Putin “podigao zavjesu” i da je sada na svima da se izjasne sa koje strane hoće da ostanu – “sa one gdje ekonomija ne postoji, ili sa one strane uspjeha gdje su oni”.

“Ja sam ukazao, i mislim da i oni to znaju i razumiju, upozorili smo ih da od 19. ili 20. 9. 2021. godine niču jedna za drugom nelegalne baze specijalnih jedinice policije Kosova na teritoriji sjevera Kosova i Metohije”, rekao je.

Kako je naveo, “divljaštvo i banditizam prištinskih vlasti nemaju kraja”, i oni ni na šta od toga nemaju pravo, jer je po članu 9 Briselskog sporazuma, potpuno jasno da kosovska policija na sjeveru pripada Direktoratu sjever u kome 99 odsto pripadnika moraju da budu Srbi.

“O svim ovim akcijama (gradnje baza na Sjeveru) ne obavještavaju Srbe, a uz sve to pokazuju kako kontrolišu jezero Gazivode do administrativne linije, a to jezero se uglavnom nalazi na teritoriji opštine Zubin Potok”, rekao je Vučić.

Sjednici je prisustvovala je premijerka Ana Brnabić, ministri Siniša Mali, Aleksandar Vulin, Nebojša Stefanović, direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.