Nevjerovatno poskupljenje: Podivljale cijene stanova u Beogradu

Cijene stanova u Beogradu su skočile čak 150 odsto!

Podstanari u Srbiji muku muče sa zakupodavcima. U Beogradu, Novom Sadu i Nišu mnoge porodice su se našle na ulici. Koje su cijene zakupa, koja su prava podstanara, ali i kako je rat u Ukrajini uticala na potražnju stanova u Beogradu, objasnili su urednica portala "Nađi dom“ Marija Grahovac i Branko Šajkunić iz agencije "Posrednik nekretnine“ u jutarnjem programu na jednoj televiziji.

"Cijene su dosta skočile. Najviše se traže garsonjere, jednosobni i dvosobni stanovi. U avgustu i septembru uvijek rastu cijene rente zbog studenata i to je sezona rentiranja. U tom periodu je krenuo rast. Situacija je pojačana sa ukrajinskom krizom što je dodatno uticalo na cijene. U septembru se mislilo da je taj talas kratkotrajan, međutim, oglasni podaci govore da taj rast nastavlja dalje da ide nagore. Ako poredimo rente sa kojima smo ušli u januar 2022. i sada u oktobru to je ozbiljan rast. Garsonjere u Beogradu koje su bile 300 evra sada su 600 - 700 evra. Pitanje je da li je tržište ostalo bez ponude ili su ostali stanovi koji su skuplji. Ako gledamo koliko je oglas aktivan na portalu imamo situaciju da se jako brzo oglasi sklanjaju sa portala. Oglas u januaru je bio 40 dana aktivan, a sada u oktobru oglasi su aktivni od četiri do sedam dana. Da Rusi nisu masovno došli u Srbiju cijene rentiranja bile bi niže, ima istine u tome. Rusi su ispraznili tržište jer odmah moraju da riješe krov nad glavom. Spremni su da plate i više i odmah, jer tu nema odlaganja", objašnjava Marija Grahovac.

Kako kaže Šajkunić, nemaju više kapacitete da bismo zadovoljili želje Rusa.

"Veliki broj zakupaca se pojavio s dolaskom Rusa. To je kapacitet koji mi ne možemo da pokrijemo. Rusi zakupljuju stanove u centru grada ili na popularnim lokacijama. Novi Beograd je jako popularna lokacija i on je otišao u ‘prvoj turi‘. Otišli su stanovi za malo veće cijene, ali oni su već imali visoke cene. Tempo izdavanja nije bio brz kao sada. Prvo su otišli stanovi koji su bili ‘stan na dan‘ jer su poslije korone ti stanovi stajali prazni. Oni prvi koji su došli bili su zainteresovani da ih ne izbace, pa su zakupljivali na šest mjeseci ili na godinu, čak su davali i kirije unapred za taj vremenski period. To su radili kako im se ne bi desila trenutna situacija, a to je da ti stanovi mogu 30 do 40 odsto skuplje da se izdaju. Zakupci su sve radili sa ugovorima, a ne onako kako je to kod nas praksa, bez ugovora. Sa strancima kada sklapate ugovor morate ga prvo prevesti strancu koji posle provjere može da se prijavi u policiji. Javni bilježnik se mora uveriti u poznavanje jezika i morate dovesti i prevodioca koji će takođe staviti svoj pečat", rekao je Branko Šajkunić.

Kako kaže predstavnik agencije za nekretnine, ova situacija će natjerati ljude da prave ugovore o zakupu.

"Kada se radi sa strancem ukoliko ide ugovor i ukoliko ide ovjera mora se prijaviti i tu se plaća porez od 20 odsto po tom ugovoru. Postoje stanovi gde su ljudi prijavljeni da žive, a izdaju ga i tako sebi prave određene poreske olakšice. Može lako da se desi da će ova novonastala situacija natjerati ljude da prave ugovore. Rusi koji dolaze nemaju ideju da uzmu stan u Mirijevu s nekom trećom kategorijom namještaja za cijenu od 1.000 evra. Želje su im jako nerealne, a u pitanju je srednji i malo viši sloj koji su odmah mogli da skupe novac i da napuste zemlju. Najveći broj Rusa je došao u Srbiju zbog moguće mobilizacije. Prva ‘ekipa‘ je došla zbog posla i sankcija, a druga ekipa ni ne zna šta bi mogla ovde da radi. Zakupodavci moraju da budu svjesni da pojedinci imaju vizu na mjesec dana i moraju da idu u Bosnu i da se vraćaju kako bi obnovili tu vizu", rekao je Šajkunić.

Grahovac je otkrila koliko su skočile cijene stanova.

"U našoj zemlji nije obavezno da se stan izdaje ili prodaje preko agencije. To je odluka samog vlasnika, ali uvijek je bolje preko agencije jer je lakše i jednostavnije. Tu ima dosta stvari koje mogu da uslove prijavljivanje prebivališta. Ove godine stupa na snagu Zakon o izmjenama prijave lične karte gdje je obavezno da se prijava prebivališta uvijek evidentira. Potrebna je harmonizacija uvezivanja informacija iz Poreske uprave i iz MUP-a. Bolja evidencija izdatih stanova bi suštinski podigla cijenu izdavanja. Danas ljudi bez ugovora nemaju nikakvu zaštitu ili sigurnost. Cijene stanova u Beogradu su skočile 150 odsto za garsonjere i jednosobne stanove, dok su cijene za dvosobne stanove skočile 80 odsto. Novi Sad ima takođe jako veliki skok", rekla je Grahovac.

Šajkunić je objasnio kakva prava ima podstanar i kada.

"Zavisi kako se u startu postavi. Čvrst ugovor koji je ovjeren sa nepromjenljivom ili promjenjljivom cijenom zakupa ovjeren kod notara štiti podstanara. Međutim, bilo je onih koji nisu htjeli da se obavežu na duži vremenski rok ili su htjeli da promijene stan i sada su u problemu. Izdavanje je posao, to mnogi ne shvataju, pa su zakupodavci opušteni sa zakupcima, a onda imaju problema sa neplaćenim računima ili im bježe zakupci. S druge strane, zakupac ima problem sa zakupodavcem što mu podiže kiriju i što ga uznemirava. Ugovor mora da se definiše i mora da se plati porez kao i za svaki posao. Agencija koristeći sopstveni cjenovnik vrši naplatu. Česta je situacija sada da se pojedina lica predstavljaju kao vlasnici stana, a nisu. Zakonski treba da se uredi sfera izdavanja stanova", rekao je Branko Šajkunić.

Grahovac je izrazila sumnju koliko je pametno mijenjati pouzdanog podstanara za nepoznatog stranca radi veće materijalne koristi.

"Ima situacija gdje zakupodavci izbacuju iz stanova dugogodišnje podstanare da bi izdali stanove nekim strancima. Tu zaista treba biti oprezan jer vi ne znate ni ko će doći, ni kakav je mentalitet, da li će stan održavati. Ranije ste već imali neki odnos i povjerenje i prilično se kockate kada zbog više novca tražite stanca ili nekog drugog. Neko ko pobjegne ostavi račune, zakupodavac nije ostvario svoju zaradu. Dok nađe sljedećeg podstanara pitanje je šta će biti. Rusija nije nimalo naivna zemlja i možda će uskoro pronaći način da građane koji su pobjegli od mobilizacije vrate nazad. U Srbiji što se tiče ‘stana na dan‘ su aktuelne globalne platforme. Sada postoji kategorizacija i to je sada više uređeno nego ranije. U drugim evropskim zemljama to je uređenije nego kod nas gdje se centralizuju podaci i nije moguće da se nešto uradi u sivoj zoni", rekla je Marija Grahovac.

Šajkunić je otkrio koji je najpopularniji kraj u Beogradu.

"Novi Beograd je veoma popularan: West 65, A blok.. taj tip naselja i tu je renta maksimalno 1.200 do 1.500 evra za stan. Recimo imate slučaj u Belvilu gdje se stan od 45 kvadrata izdaje za 800 evra ali je luksuzno sređen, a za stan od 60 kvadrata možete tražiti 1.200 do 1.500 evra. Preko toga imate ogromnu ponudu koju niko ne zakupljuje. Preko 2.500, 3.000 ili 4.000 to je već nešto što nije ‘dohvatilo‘ ove klijente koji su sada došli. Da napomenem, prilikom prikazivanja prihoda od zakupa imate i uvećan prihod i vaša kreditna sposobnost raste. To je nešto na šta bi ljudi trebalo da obrate pažnju ako žele da se bave izdavanjem. Ljudi kod nas se bave izdavanjem veoma amaterski i misle da neko mora da im plati i da će to tako redovno ići. Svako ulazi u taj posao opušteno ‘na riječ‘, a posle dolazi do problema. Kula Beograd će biti ‘ludnica‘ sa cijenama i potražnjom pošto takav projekat ne postoji u ovom dijelu Evrope", rekao je Branko Šajkunić.

