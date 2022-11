Djeca se otrovala hlorom na bazenu u Subotici, završili u bolnici

U Subotici su se djeca otrovala hlorom iz bazena.

U Sportskom rekreativnom centru "Prozivka" u Subotici, najverovatnije zbog previše hlora u vodi u malom bazenu, više djece koji su članovi Vaterpolo kluba "Spartak" se otrovalo zbog čega im je pružena i medicinska pomoć u Opštoj bolnici. Većina djece je imalo problema sa disanjem, pojedina su se gušila, imala su pojačno crvenilo očiju i druge zdravstvene tegobe. Sva djeca su trenutno dobro, i dete koje je bilo zadržano u bolnici se upravo otpušta.

Roditelji su zabrinuti i ogorčeni i kako priča majka dječaka koji ima 12 godina deca su se otrovala hlorom.

"Moje dijete samo kašlje, pije samo mlijeko i nadam se da je to to i da će biti u redu, ali čujem da su drugi roditelji morali da vode djecu u bolnicu. Imam poruke i roditelja iz Ženskog vaterpolo kluba da su djevojčice noćas išle u bolnicu jer ne mogu da dišu. Čula sam da je tako i sa prvim timom. Mi smo se čuli samo sa jednim trenerom i on je to potvrdio.

Borimo se sa hlorisanom vodom ne prvi put. Prošle godine smo već imali jedan takav incident. Oni tvrde da je voda dobra, imaju i dokumentaciju za to. Treba vidjeti šta se tačno dogodilo jer hlor ima jako štetan uticaj", kaže majka dječaka koji trenira vaterpolo i koji je na sreću imao lakše posljedice zbog previše hlora u malom bazenu.

Otac sedamenastogodišnjeg vaterpoliste kome je pružena medicinska pomoć u Opštoj bolnici kaže da se njegovom djetetu sinoć pojavila pojačana reakacija na hlor. Ranije je imao samo crvenilo oko očiju, a sada je imao problema sa disanjem zbog čega je inhaliran i dobio je terapiju.

"Stariji su imali srednju sliku trovanja. To u suštini jeste trovanje, čitao sam o tome. Dovoljno je jako malo nečega u vodi kao što je hlor i da nekome bude ugrožen život. Zato smatram da je to neko nestručno uradio nešto. Pojačano su sipali hlora i verovatno zato se sve dogodilo. Ako sipaju pojačano mora da radi ventilacija jako dobro. Djeca su imala kašalj, gušenje i to se kaže trovanje", kaže otac dječaka koji ima posljedice trovanja hlora. Tvrdi da u prvom timu skoro svi imaju neki problem od sinoć zbog hlora. Riječ je o nekoliko maloljetnih vaterpolista, a ostali imaju više od 20 godina.

"Pretpostavljam da su iz kluba uputili i dopis Savezu pošto je utakmica otkazana. Čim se utakmice odloži to mora da se uradi na osnovu neke dokumentacije. Važno je sada da su dobro, hvala Bogu moje dijete je bilo i na kontroli danas i rekli su da je u redu, da pratimo, ali ako primetimo opet neke simptome da odmah dođemo", kaže otac.

Predsjednik Vaterpolo kluba Laslo Joža kaže da je tačno da su djeca imala posljedice po zdravlje i zbog toga su i odložene prvenstvene utakmice.

"Najmanji problem su utakmice, ipak je zdravlje djece na prvom mjestu i najvažnije i naravno da brinemo zbog svega što se dogodilo. U kontaktu smo bili već sa direktoricom JKP „Stadion" pod čijom ingerencijom je bazen i oni će videti zbog čega je došlo do ovog nerećnog incidenta. Nadam se da će ovo biti velika pouka za sve koji rade na održavanju bazena da se ovo ne sme ponoviti nikada više", kaže Laslo Joža.

Prema njegovim riječima težih posledica po zdravlje djece neće biti, tako se trenutno čini. Sve je bilo prolaznog karaktera i kako u ovom trenutku zna jedno dijete koje je bilo hospitalizovano se upravo otpušta iz Opšte bolnice i prognoze su dobre.

"Svakako se mora utvrditi da li postoji nečija lična odgovornost. Ponavljam da je zdravlje djece na prvom mestu. Zadnja informacija koju imam da i dete koje je bilo ostalo u bolnici ide kući i zato mogu da kažem da su posljedice prolazne. Osim našeg kluba tu trenira još mnogo djece, i plivanje, ali zamislite, vjerovatno da se taj akcident dogodio u samo jednom ograničenom periodu, roku i samo naša djeca iz VK „Spartak" su pretrpjela posljedice", kaže Laslo Joža.

Napominje da ovde nije u pitanju tehnički kvar koji bi izbacio sam bazen iz pogona, već se vjerovatno radi io isparavanju tekućeg hlora koji je bio ubačen u mali bazen i u vazduhu je došlo do reakcije koja je izazvala tegobe kod djece, a vremenom se to samo od sebe saniralo, odnosno, povuklo iz vazduha. "Nesrećna je svakako okolnost i zato treba sve istražiti detaljno", poručuje predsjednik kluba.

