Neman iz Dunava: Ribolovac upecao soma od 2 metra i 44 kilograma (FOTO)

Ribolovac Miroljub Miljković je upecao soma od blizu 44 kilograma i dva metra što čini njegov najveći ulov ikada.

Strastveni ribolovac Miroljub Miljković ponosan je na svoj kapitalni ulov – soma od blizu 44 kilograma i dva metra, to je najveća riba koju je on ulovio tokom svog dugog penziono-ribolovačkog staža. On dodaje da je puno puta kući donosio velike ribe ali sa ovom kilažom nikada. Specifično je to što je on soma uhvatio na sistem za šarana i kačamak, a sama borba sa ovom "nemani“ trajala je čitavih 90 minuta u mjestu Golubinje na Dunavu.