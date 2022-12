MILJKOVIĆ htio da ubije VELJU NEVOLJU! Nasmijani "koljač" propjevao

Lalić prilikom svjedočenja otkrio probleme u klanu i nameru Miljkovića da ubije Velju Nevolju.

Na nastavljenom suđenju kriminalnom klanu Veljka Belivuka, svjedok-saradnik Srđan Lalić istakao je u jednom trenutku da je Mare Mesar htio da ubije Velju Nevolju.

U žustri raspravi između Lalića i vođa klana, govorilo se o narkoticima, ubistvima, a Lalić je u jednom trenutku iznio dosad nepoznat detalj oodnosima između pripadnika kriminalne grupe.Odgovarajući na pitanja Miljkovića, Lalić se dotakao putovanja u Tursku.

"Mi smo otišli u Tursku, bila je odluka da se grupa malo smiri. Belivuk je bio sa porodicom u Turskoj, pošto je Belivuk shvatio da postoji opasnost, pisao mi je 'mislim da moram da idem'. Šta ja mislim, ja sam rekao da ne bih. Rekao si mi: "Je l ti misliš da nas Debeli ugrožava?“, a svi znaju šta ti misliš kad to kažeš. Za njegovu ženu si rekao da je krmača debela koja mu ispira mozak. Mislio sam da možeš i Veljka da likvidiraš“, rekao je Lalić na suđenju.

Miljković ga je na to upitao zbog čega nije. "Nisi stigao, a i on je to znao“, rekao je Lalić.

Inače, Lalić je u više navrata govorio o odnosima u kriminalnoj grupi, a na osnovu njegovog svedočenja mogao se steći utisak da je zapravo sve "konce“ vukao Miljković, dok je Belivuk, prema tvrdnjama Lalića, važio za harizmatičnog vođu.

Odgovarajući na pitanje ko je bio veći autoritet Belivuk ili Miljković, Lalić je istakao da su njih dvojica po karakteru bili potupno različiti. Naveo je tada da je Belivuk bio harizmatičan vođa, dok je mnogo lukaviji bio Miljković koji je i vukao više poteza. Istakao je da je Miljković bio taj koji je manipulisao i upravljao strahom u klanu čime je obezbedio autoritet i naterao ostale članove da bez pogovora izvršavaju naređenja.

Lalić je tada ispričao i da niko od članova grupe nikada nije protivrečio vođama. "U okviru grupe smo naučili da čovek vrlo lako može izgubiti život, zato nije bilo mudro odbiti“, rekao je Lalić u svom izlaganju i istakao da su se svi više bojali Miljkovića jer, kako je naveo, "on bi mogao da inicira spletku“.

