Vojska Srbije u pripravnosti: Vučić naredio podizanje borbene gotovosti do nivoa upotrebe ORUŽANE sile!

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izdao je hitno naređenje da vojska Srbije bude u najvišem stepenu borbene gotovosti!

Izvor: Pink TV/Screenshot

Ovo je potvrdio ministar odbrane Miloš Vučević. Da podsjetimo, podignuta je borbena gotovost i pripadnika MUP Srbije.

"Predsjednik Srbije kao vrhovni komandant je večeras naredio da Vojska Srbije od noćas bude u najvišem stepenu borbene gotovosti odnosno pripravnosti do nivoa upotrebe oružane sile, odnosno oružanog potencijala Vojske Srbije. To nas podiže na najviši nivo do akcije koji sprovodi Vojska Srbije čuvajući teritorijalni integritet i suverenitet Srbije i štiteći sve građane Srbije i sprečavajući progrom i teror nad Srbima ma gdje žive", rekao je ministar odbrane Miloš Vučević.

Takozvane kosovske bezbjednosne snage su dobile naređenje da njihovi pripadnici budu večeras u kasarnama ili u dometu mobilnih telefona spremni za pokret u nekom trenutku u toku noći. Kopnena vojska Srbije je danas u toku jutarnjih časova zauzela položaje u mjestu Kazmović u blizini Raške ka graničnom prelazu Jarinje.

U tom mjestu, raspoređen je veliki broj specijalaca, raketnih bacača kao i pripadnici Vojske Srbije. Hitno se ovim povodom oglasio i Vučić. On je kazao da će preduzeti sve mjere zaštite sprskog naroda, a osvrnuo se i na zabranu ulaska na Kosovo i Metohiju koju je dobio patrijarh Porfirije.

Pogledajte 02:43 Vučević: Nema razloga za paniku Izvor: Ministarstvo Odbrane Izvor: Ministarstvo Odbrane

(MONDO/Kurir)