VUČIĆ O SITUACIJI NA KOSOVU: "Borili smo se da sačuvamo narod i da sačuvamo mir, nije bilo nimalo lako"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon uklanjanja barikada na Kosovu.

Izvor: TV Prva/screenshot

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji "Prva tema", gdje govori o najaktuelnijim temama.

"Borili smo se da sačuvamo narod na KiM i da sačuvamo mir. To nije uvijek jednostavno. Naime, ne traje to od juče. Ne stvaraju se te situacija zbog jednog ili deset incidenata. Godinama se priprema i godinama se potcjenjuje stanje duha srpskog naroda", rekao je Vučić.

"I večeras šalju ekipu kosovske policije da iz južnog dijela pređu u sjevernu, pa se vrate samo da provociraju. Niko se nije uplašio Albanaca, prvi put kažem: Mogu da dovedu Svetog Petra, oni na sjeveru ne mogu ništa. Oni nisu snažniji od Srba i tačka", dodao je on.

"Presudilo je to što smo se celu noć svađali oko riječi barikade i da NATO izađe sa tekstom koji bi prvi put obuhvatio Srpske lokalne zajednice. I kažu Vučić slavi pobjedu, a niste mogli osmijeh da mi vidite. Osjećam se kao pregažen, ne sjećam se da sam imao tako težak sastanak", rekao je.

"Suština je da Srbi više nisu mogli da trpe zulum. To da su Srbi nekog napali nekog šok bombama, to su gluposti. Da li ima Srba sa oružjem? To ne znam. Na barikadama su i profesori, i ljekari, i medicinske sestre... Ljudi više nisu znali šta da rade. Momak koji se ljubio s djevojkom, izubijan je do neprepoznatljivosti. Čovjek koji je prevozio pivo izubijan do neprepoznatljivosti. Da li ste mislili da će to neko da trpi dovijeka?", kaže predsjednik Srbije.

Predsjednik ističe da se Albanci nisu zaletjeli 20 dana iz dva razloga.

"Prvi je što bi naišli na tvrd orah i shvatili bi koliko je žestok otpor naroda. Drugi razlog je da znaju da bi stigao snažan odgovor Srbije i da bi bili počišćeni kao metlom. Sačuvali smo mir. Za sada. Čuvaćemo ga i dalje", naglasio je on.

