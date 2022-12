Vučić najavio uklanjanje barikada na Kosovu: "Ostaje nepovjerenje"

Srbi sa Kosova i Metohije danas u prijepodnevnim časovima krenuti sa uklanjanjem barikada, ali nepovjerenje ostaje, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Izvor: Anadolija/Erkin Keçi

Vučić je poslije sastanka sa Srbima sa barikada na Kosovu i Metohiji sinoć u Raški rekao da su mu prenijeli da ne žele da idu protiv svoje države.

"Oni koji misle da mogu da se igraju životima Srba i njihovim opstankom, treba da znaju da, kao što to do sada nismo dozvolili svi zajedno, to nećemo dozvoliti ni ubuduće", poručio je Vučić.

Prema njegovim riječima, krenu li da hapse zbog barikada, Srbi će imati i njegovu i podršku države.

Vučić je istakao da ovo nema veze sa povratkom Srba u prištinske institucije, i da su institucije uslovljene Briselskim sporazumom, koji podrazumijeva i stvaranje Zajednice srpskih opština /ZSO/, što Albanci nisu ispunili.

On je pročitao tekst koji su mu predali Srbi sa barikada, a u kojem su naveli da će zauvijek postaviti barikade, ako se nastavi teror Prištine nad srpskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji.

"Nikakvu vjeru u (Aljbina) Kurtija nemamo i ukoliko se nastave hapšenja i teror nad nama, mi ćemo zauvijek zatvoriti sjever Kosova za prištinske diskrimatorske institucije. Tada ćemo postaviti barikade koje nikada neće biti sklonjene i koje će za Prištinu biti granica koju nikada neće preći", naveli su Srbi sa barikada.

Oni su zatražili od Vučića jasnu potvrdu da nikada neće biti priznanja Kosova i da je Kosovo i Metohija dio Srbije.

Noć protekla mirno, KFOR na oprezu

Na sjeveru Kosova i Metohije noć je protekla mirno, uklanjanje barikada trebalo bi da počne jutros, a iz Kfora su saopštili da ostaju na oprezu i da samo uz njihovu saglasnost kosovske bezbjednosne snage mogu biti raspoređene na tom području.

Dogovor o uklanjanju barikada sa puteva na sjeveru Kosova i Metohije, koje su Srbi postavili poslije hapšenja bivšeg pripadnika policije Dejana Pantića, postignut je sinoć na sastansku Srba sa sjevera Pokrajine i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Raški.

Barikade bi trebalo da budu uklonjene u roku od 24 do najviše 48 časova.

Okrivljenog Dejana Pantića koji je bio u stanivi policije na administrativnom prelazu Jarinje sinoć je Euleks u pratnji kosovske policije prebacio do stana u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice.

Odlukom suda Pantiću je određen kućni pritvor.

U pritvoru ostaju uhapšeni Miljan Adžić i Slađan Trajković iako je to bio jedan od uslova za uklanjanje barikada.

Uprkos najavljenom uklanjanju barikada iz Kfora su upozorili da ostaju "izuzetno oprezni" i poručili da imaju sposobnosti i dovoljno osoblja da obezbijede sigurno i bezbjedno orkuženje i slobodu kretanja za sve zajednice u skladu sa mandatom iz Rezolucije 1244 Savjeta Bezbjednosti UN.

"Kfor nastavlja da pažljivo prati situaciju na terenu i aktivnosti duž administativne linije, podržavajući dijalog za pronalazak sporazuma za smirivanje tenzija na sjeveru Kosova", naveli su iz Kfora.

Iz Kfora su napomenuli da u skladu sa svojim mandatom u okviru donošenja odluke o eventualnom raspoređivanju pripadnika kosovske bezbjednosne službe na sjever Kosova mogu voditi konstultacije sa legitimnim predstavnicima lokalnih zajednica.

(Srna/Mondo)