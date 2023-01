VUČIĆ O KOSOVU I SARAJEVU: Napadnuti su jer su Srbi, njima je problem da izgovore ime srpskog naroda

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su roditelji djece na fudbalskom turniru u Sarajevu napadnuti samo zato što su Srbi, baš kao što su i dvojica dječaka na Badnji dan u Gotovuši kod Štrpca ranjeni samo zbog toga što su Srbi.

Izvor: TV Happy/Screenshot

Vučić je istakao da je to jedini razlog, iako to niko u međunarodnoj zajednici ili u političkoj eliti u Sarajevu i Prištini neće da kaže, kao što neće da pomene riječ "Srbi", zovući žrtve osobama, građanima i drugim nazivima samo da bi izbjegli da pomenu da su napadnuti - Srbi.

"Videli ste kako u Sarajevu pišu da `Vučićevi tabloidi prave politizaciju kao da su napadnuti Srbi`. Tvrde da su ti ljudi napadnuti zbog Legijine ruže, zbog toga što umesto `Zvezdara` na zastavi koji su nosili piše `Zvezda`. Nikakvog smisla tu nema, jer su napadnuti zato što su Srbi i roditelji srpske dece", rekao je Vučić Televizije "Hepi".

On je istakao da je bio zgrožen slikom muškarca koji urinira pred džamijom, jer je užasno kada to neko radi, zamolivši Srbe da to nikada ne čine, jer to nikome ne priliči.

"Jasno to osuđujem, ali je za njih u Sarajevu i u Prištini problem da kažu da su napadnuti Srbi, jer žele Srbiju na kolenima, poniženu i nikakvu drugačiju", rekao je Vučić.

On je napomenuo da otkada je došao na vlast nije rekao ružnu riječ o Bošnjacima, te ukazao da dio bošnjačkog političkog establišmenta u Sarajevu "uvijek crta Vučića kao problem, kad god ne znaju šta će".

"Zovu me snajperistom sa brda iznad Sarajeva, iako nikada nisam bio snajperista, niti sam pucao iz snajpera. Nosio sam kišobran na slici, a oni su tvrdili da je to puška", rekao je Vučić.

Ocijenivši da ta matrica laži nije slučajna, Vučić je konstatovao da je bošnjačkoj eliti u Sarajevu uvijek bilo bitno da kažu kako on nije za pomirenje sa Bošnjacima, kao i da isto rade i u Podgorici i u Prištini.

Kako je objasnio, to što Kurti priča je dio dogovora za rušenje Srbije, koja ne smije biti snažna, već mnogo slabija nego što trenutno jeste, tako da će se napadi nastaviti i biće još brutalniji.

Međutim, kako kaže, uprkos svemu tome i uvredama, koje dolaze i iz Zagreba, Srbija i Srbi moraju da budu pametniji i odgovorniji i učine sve kako bi relaksirali odnose sa zemljama regiona, i to prvenstveno zbog sebe.

"Naše je da pokušamo da razgovaramo u narednom periodu. Treba da umirimo odnose i da pokušamo da ih napravimo boljim, jer je to važno za sve nas u regionu. Važno je da to radimo i sa Zagrebom i sa Bošnjacima i sa Albancima. Nadam se da je to moguće, ali nisam veliki optimista", rekao je Vučić.

Komentarišući tezu da mu je međunarodna zajednica spremila "omču", Vučić je rekao da to nije omča za njega, već za Srbiju i Srbe, zbog čega treba voditi mudru i odgovornu politiku kako bi Srbija ostala snažna.

"Uz sve poštovanje koje gajim prema Republici Srpskoj, i prema narodu i prema rukovodstvu, šta mislite šta bi radili odavno od Republike Srpske da ne postoji snažnija Srbija od one koja je bila, a koja nikog ne ugrožava i poštuje integritet BiH?", pitao je Vučić.

Govoreći o jučerašnjoj komemoraciji u Račku, Vučić je istakao da su na tom skupu bili svi predstavnici međunarodne zajednice na Kosovu i Metohiji, iako su, ističe, prisustvovali nečemu što je apsolutno sporno po svojoj pravnoj prirodi.

"Kada ste ih videli u Beogradu povodom ubistva Milice Rakić, 16 ubijenih radnika RTS-a ili na skupovima povodom ubijenih u vozu u Grdelici? I kad treba da dođu u Donju Gradinu, biraju da li će doći zavisno od toga da li će tamo doći ruski ambasador", rekao je Vučić.

SRNA