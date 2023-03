ZBOG ŠTETE NAKON ZEMLJOTRESA: U Crnoj Gori uhapšen turski biznismen

U Crnoj Gori uhapšen je turski državljanin. Sumnja se da je razlog zemljotres koji je pogodio ovu zemlju.

Na osnovu potjernice, koju je raspisala Turska, u Podgorici je uhapšen biznismen Ahmet Kalioncu iz ove zemlje. Ovu informaciju potvrdio je njegov branilac advokat Dalibor Kavarić.

Kavarić veruje da je hapšenje njegovog klijenta povezano sa dešavanjima nakon zemljotresa u Turskoj jer je Kalioncu povezan sa jednom građevinskom firmom. Turski državljanin uhapšen je kad je prilazio kući u Podgorici koju je iznajmio kako bi u njoj stanovao.

"Mom klijentu je saopšteno da ga Turska potražuje radi nekog krivičnog u vezi platnih kartica. Međutim, porodica i ja sumnjamo da je motiv njegova veza sa građevinskom firmom za proizvodnju betona. Ako imamo u vidu trenutna dešavanja u Turskoj i hapšenja vlasnika građevinskih firmi u toj zemlji, porodica i ja smo uvjereni da je to pravi razlog njegovog privođenja", kazao je Kavarić, prenosi RTCG.

Advokat kaže da vjeruje da su optužbe za navodno drugo krivično djelo izgovor kako bi Kalioncu po skraćenoj proceduri bio izručen Turskoj.

"Nakon što je porodica, i ja kao njegov branilac, provjerili u Višem sudu u Podgorici kod sudije za istragu koji je nadležan za postupak ekstradicije, utvrdili smo da on nije privođen sudiji kako to predviđa zakon i međunarodna konvencija o ekstradiciji. Da bi počeo proces ekstradicije, on je morao biti priveden kod istražnog sudije. Umjesto pokretanja zakonitog izručenja policija vrši faktičko izručenje tako što je Kalioncu prekinula privremeni boravak i donijela ili planira da donese rješenje o proterivanju", saopštio je Kavarić.

On je podsjetio da Crna Gora po međunarodnoj konvenciji kao i druge države potpisinice nisu dužne da izruče stranca njegovoj matičnoj državi ako bi u istoj mogla biti izrečena smrtna kazna ili ako postoje okolnosti koje ukazuju da bi u svojoj državi stranac mogao da ima nehuman ili nepravedan sudski tretman.

