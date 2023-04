"Sumnja se u kvalitet": Srbija sa tržišta povlači lijek "Lorsilan", isto uradili i u Hrvatskoj

Tri serije lijeka "Lorsilan" povlače se iz prodaje, navedeno je na sajtu Agencije za lijekove i medicinska sredstva Srbije.

Predstavništvo Belupo, Lijekovi i kozmetika d. d povlači iz prometa tri serije lijeka "Lorsilan", čija je aktivna susptanca lorazepam, koji se daje u kratkotrajnoj terapiji anksioznosti, psihičke napetosti, uznemirenosti i nesanice, navedeno je na sajtu Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

"Povlače se serije Lorsilan tableta od 1 mg (20786092, 20152052) i od 2,5 mg (29905042) iz preventivnih razloga, zbog sumnje u kvalitet lijeka, utvrđen prilikom studija stabilnosti, a koji se odnosi na promjenu izgleda tableta", dodaje se u obrazloženju na sajtu Agencije za lijekove i medicinska sredstva Srbije.

Takođe, ističu da nisu utvrđeni eventualni bezbedonosni rizici povezani sa navedenom neispravnošću.

I Hrvatska povukla isti lijek za smirenje

Prije dva dana i Hrvatska agencija za lijekove i medicinska sredstva (HALMED) objavila je da se preventivno povlači sa tržišta serija ovog Belupovog lijeka za smirenje.

Kako se navodi, povlačenje tableta "lorsilan“ od jednog miligrama i 2,5 miligrama se sprovodi iz preventivnih razloga. U pitanju su, kako stoji u dokumentu, tri serije – 20786092, sa rokom upotrebe do 7. 2024, jačine od jednog miligrama, 20152052, sa rokom upotrebe do 3. 2024, iste jačine, kao i serija 29905042, čiji je rok upotrebe do 2. 2025, jačine od 2,5 miligrama.

Navedene serije lijijekova, kako stoji u jučerašnjem "Alertu za lek, klasa 2, povlačenje lijeka iz prometa“, upućenog apotekama, bolničkim apotekama i veleprodajama, povlače se na osnovu sumnje u kvalitet leka utvrđen prilikom studije stabilnosti, a koji se odnosi na promenu izgleda tableta.j

"Nisu utvrđeni eventualni bezbedonosni rizici povezani sa navedenom neispravnošću. Svi primaoci se obavezuju da izdvoje preostale količine gore navedenih serija lijekova i da ih vrate dobavljaču", navodi se u dokumentu.

