Vladimir iz Najslabije karike: Od kvizova se ne živi!

Vladimir Krnač je ujedinio Srbiju kada je u kvizu "Najslabija karika" nepravedno izbačen iako je dao tačne odgovore na sva pitanja.

Izvor: RTS/Screenshot

"Ima nešto što se zove viteštvo", izgovorio je nedavno glumac Nikola Kojo dok je vodio kviz na jednoj televiziji. Nije krio svoje razočaranje što su dva slabija igrača, glasanjem izbacila najboljeg takmičara koji je do tog trenutka znao odgovore bukvalno na sva pitanja. Snimak se od tada dijeli po društvenim mrežama, a taj treći takmičar je kući otišao kao moralni pobjednik.

Vladimir Krnač, građevinac i kvizoman, ne bi izazvao aktuelnu pompu – da je pobijedio u kvizu. "Bilo bi možda pompe da sam završio kviz sa svim tačnim odgovorima, recimo, to bi bilo prvi put, vjerovatno prvi put u istoriji srpskog kvizinga, ali i ovako, popularnost i sva ta pažnja prija, a počinje i da smeta", rekao je u Beogradskoj hronici Krnač.

Dodaje da je među pravim kvizašima fer plej – na prvom mjestu. Krnač je završio srednju mašinsku školu, ima diplomu bravara i upisan Fakultet tehničkih nauka gdje je proveo dvije nedjelje. Objašnjava da fakultet nije završio pošto je tada vojsku slušio po sistemu "12 plus tri", te, kako kaže, kada se vratio iz vojske, "bilo mu je do svega samo ne do fakulteta". Dodaje da mu zbog takvog razvoja situacije – nije žao.

Izvor: RTS/Screenshot

To što nije završio fakultet nije ga spriječilo da uči ceo život. Kaže da ga je vodila želja za novim saznanjima, posebno dvadesetak godina unazad. Između ostalih, učestvovao je i u TV Slagalici. Kao oblast koja ga najviše interesuje, navodi – sport. Krnač priznaje da je u početku motiv za učešće u kvizovima bio finansijske prirode, ali da je kasnije prevladala želja za dokazivanjem, takmičenjem, novim znanjima i širenje kruga prijatelja, koje ima, kako kaže, od Subotice do Vranja.

"Radim kao građevinski radnik. Od kvizova se ne može živjeti. To može biti lijepa dopunska zarada, ali da se živi od toga – ne može. Radim kao građevinski radnik, nemam stalnog zaposlenja, zadovoljan sam", kaže gost Beogradske hronike, koji je otac četiri ćerke.

Uopšteno, mladima preporučuje da "završe škole" i da "ne moraju slediti njegov primjer". Krnač je više od sto puta dao krv, tačnije – 106 puta. Počeo je sa 19 godina ali u posljednje vrijeme, zbog srčane bolesti ne može više da bude dobrovoljni davalac krvi. "Ostala mi je želja da 150 puta dam krv, ali izgleda da ništa neće biti od toga", rekao je, i zahvalio svim ljudima koji mu pružaju podršku na društvenim mrežama.

(MONDO/RTS)