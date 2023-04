OGLASIO SE BIVŠI SCENARISTA "NAJSLABIJE KARIKE"

Potez takmičara u kvizu "Najslabija karika" u kom je taktički izbačen Vladimir Krnač, ne prestaje da se komentariše.

Kviz "Najslabija karika" u kome su takmičari sa slabijim znanjem taktički izbacili iz igre Vladimira Krnača (57) koji je imao 22 tačna odgovora i nijedan netačan, podigao je veliku buru među građanima.

Mnoge je situacija u kvizu podsjetila na današnji način života i izgubljen moralni kompas zarad postizanja ciljeva. I dok se mnogi pitaju da li je poenta ovog kviza da slabiji i onaj sa manje znanja odnese pobjedu, oglasio se i Bane Raičević, bivši scenarista ovog kviza, dok se ona emitovala na BKTV.

"Poenta kviza je da se taktikom uz zajedničko znanje dođe do finala gdje se u direktnom okršaju odlučuje ko pobjeđuje i odnosi novac. Karika nije kviz znanja. Karika je šou. Takmičari vode tri borbe. Odgovaraju. Bankiraju u najboljem momentu. Izbacuju takmičare, loše na početku, dobre na kraju", poručio je on na Tviteru, nakon čega je ušao u verbalni duel sa brojnim tviterašima, Raičević je nastavio:

"Čitam vaše komentare ovde o moralu, i fer igri, i o tome da nešto nije pošteno. Ne mogu svima više da pišem, a dosta sam i pisao. Evo vam ovako. Drago mi je da smo visoko moralna nacija sa osjećajem za poštenje. Kako smo mi ovako moralni sada tu gdje jesmo? Ljudi, saberite se. Karika je kviz znanja i strategije. Tražite metaforu za Srbiju u kvizu koji se u cijelom svetu igra na taj način. Uspjeh Karike je zasnovan na tome da takmičari izbacuju jedni druge. To je taj kviz, izbacivanje. Lijepa je stvar da Vladimir ode u Egipat, pokazao je znanje, ali nije lijepa stvar da ovu dvojicu nazivate pokvarenima jer su odigrali kako treba. Najveći problem je to što ste svi sada obilježili dvojicu ljudi koji su došli i odigrali igru po pravilima igre, a da li je to fer nije pitanje, jer NAJSLABIJA KARIKA JE KVIZ SA SVOJIM PRAVILIMA u koji ljudi idu da bi pobijedili, a vi pobjedniku sada upropaštavate život", poručio je Raičević.

Uslijedili su brojni komentari "istrigerovanih" gledalaca, koje je ishod kviza razočarao:

"To što je po pravilima ne znači da je u redu. Nije moralno izbaciti najboljeg, koliko god da je po pravilima. Muka nam je više negativne selekcije pa makar to bila i puka zabava. A kviz je ipak igra znanja, a ne igra strategije",

"Onda kvizu treba promijeniti naziv, ne ispada najslabiji vec onaj koga namjeste"

"Kako možeš reći da su odigrali 'kako treba', ko si ti da odlučiš kako treba? Imali su izbor, ja da sam se sreo sa takmičarem poput Vladimira imao bih i dodatni motiv da se odmjerim sa njim u finalnoj rundi. Nije novac sve u životu..."

"Dva loša ubiše 'Miloša'.....ako je to poenta najslabije karike, onda ga treba ugasiti"

