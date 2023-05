MUŠKARAC (41) PRIJETIO DA ĆE UBITI SVE STANOVNIKE RUME! Sve objavio na mrežama, policija ga uhapsila

Muškarac iz Rume je prijetio da će ubiti stanovnike toga grada.

Izvor: Shutterstock

Još jedan muškarac uhapšen je zbog izazivanja panike i nereda. On je prijetio da će "uzeti pušku i ubiti sve stanovnike Rume". Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala pri Upravi za tehniku i Jedinice za obezbjeđenje određenih ličnosti i objekata, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, Posebnim tužilaštvom za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, uhapsili su D. J. (41) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje panike i nereda.

Sumnja se da je on u objavi na jednoj društvenoj mreži prijetio da će uzeti pušku i ubiti sve stanovnike Rume. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

(MONDO)