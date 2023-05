"Niko od porodice nije došao da ga obiđe": Majka ne želi da vidi sina koji je počinio masakr u školi

Dječak (13) koji je osumnjičen za masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" nalazi se na posebnom odjeljenju u Klinici za neurologiju i psihijatriju za djecu i omladinu, a njegova majka navodno nije ni pitala da ode da ga vidi, prenose mediji.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Dječak (13) koji je osumnjičen da je napravio masakr u srijedu 3. maja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, nalazi se na posebnom odeljenju u Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, a njegova majka nije izrazila želju da ga posjeti, saznaje "Kurir". Da podsjetimo, on je ubio devet osoba, osmoro učenika i čuvara Dragana. Ranjeno je šest osoba.

"On je smješten na Klinici i o njemu vode rečuna ljekari koji svakodnevno prate njegovo stanje, a objekat je i pod nadzorom Uprave kriminalističke policije. Niko od njegove najbliže porodice nije nijednom došao da ga obiđe, niti je za to izrazio želju. Otac mu je u pritvoru pa on i nema mogućnost da ga vidi, a majka nijednom nije otišla, niti je pitala da ode kod njega", kaže izvor koji je blizak dječakovoj porodici.

Jedina osoba koja je bila na Klinici za neurologiju i psihijatriju za djecu i omladinu je rođaka dječaka. Ona nije bila u posjeti nego je došla da zaposlenima preda stvari za njega.

Novi detalji masakra u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar"

Poznati su i najnoviji detalji masakra. Osumnjičeni dječak je otišao u školsko dvorište nakon što je izvršio provjeru da je sve pobio. Jedina stvar koju pita dječak koji je osumnjičen za masakr je "Da li mu se ljudi dive i da li je popularan".

"On je, kad su se svi razbježali i ostali samo ubijeni, sa oružjem i rancem izašao kroz prozor u dvorište škole gdje je i uhapšen nekoliko minuta kasnije. Izašao je napolje, pozvao policiju i bio na vezi sa operaterom 192 koji mu je sve vrijeme govorio kako da se ponaša dok ne dođe policija. Razgovarao je sa njim i davao mu instrukcije. Dječak se sam i razoružao", navodi izvor upućen u istragu.

Da podsjetimo, predstavnici odjeljenja VII-2 u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" predložili su sedam zahtjeva u srijedu 10. maja. Predsjednik Savjeta roditelja Igor Đorđević je te zahtjeve predstavio na konferenciji za medije, a juče je održan sastanak u Vladi Srbije između predstavnika Savjeta roditelja i Savjeta za sprečavanje vršnjačkog nasilja koji je Vlada Srbije juče formirala. Prema riječima Đorđevića, Vlada Srbije je obećala da će ispuniti sve zahtjeve.

Zahtjevi Savjeta roditelja Osnovne škole “Vladislav Ribnikar”

Igor Đorđević, predsjednik Saveta roditelja Osnovne škole “Vladislav Ribnikar” je na konferenciji za medije u srijedu 10. maja saopštio sedam prijedloga predstavnika odjeljenja VII-2. Ovo odjeljenje je najviše pogođeno tragedijom koja se dogodila u srijedu 3. maja, a Savet roditelja je sačinio sedam prijedloga koji će pomoći i đacima, i roditeljima i zaposlenima u školi. Prema njegovim riečima, Savjet roditelja ima i podršku predstavnika škole. Učitelji će procijeniti da li će se ulaziti u učionice ili će ostati u školskom dvorištu.

Zahtijevamo rekonstrukciju događaja i objašnjenje kako se to dogodilo i kako teče istraga kao i u kojoj je fazi. Tražimo da se roditeljima stručno objasni šta će biti sa dečakom jer kod djece postoji strah da će on biti na slobodi. Tim psihologa i psihijatara koji će redovno da rade sa djecom VII-2 odjeljenja bez učešća školskog psihologa radi obezbjeđivanja nepristrasnosti. Ako se odluči da se školska godina nastavi za decu VII-2 odjeljenja, mora da se nađe način da oni ne ulaze na glavni ulaz i da nastavu imaju u nekoj od učionica na malom ulazu. Predlažemo kompletno renoviranje škole do septembra. Pružamo kompletnu podršku nastavničkom kadru. Tražimo utvrđivanje odgovornosti ljudi koji su iznijeli u javnost spisak sa imenima djece koji je obišao ceo svet kao i slike roditelja i djece i da isti budu sankcionisani.

(MONDO/Kurir)