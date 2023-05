Aleksandar tvrdi da su ga pretukli kosovski policajci: "Kamere snimile - prvo suzavac u lice, pa me tukli između kola"

Ispovijest Srbina koji je navodno pretučen ispred opštine Zvečan na Kosovu.

Izvor: Rina

Među više desetina povređenih ljudi od strane kosovske policije ispred opštine Zvečan, našao se i Aleksandar Arsenijević koga su, kako on kaže, pripadnici policije izvukli i prskali suzavcem direktno u lice, a zatim i fizički maltretirali.

"Priveli su me, zatim su upotrebili suzavac, a onda su me odvukli između automobila gdje su me tukli. U jednom trenutku sam čuo - nemoj tu ima kamera, što znači da su kamere snimile cijeli događaj maltretiranja. U jednom trenutku u svom onom haosu prepoznao sam jednog policajca, sijedog sa pancirom, koji me je tukao i nazivao pogrdnim imenima i psovao sve redom", kazao je Aleksandar Arsenijević. On dodaje da dokazi za njegove tvrdnje postoje na snimcima sigurnosnih kamera.

"Ovo će da preraste u još veće nasilje. Stanje je alarmantno. Ja sam nekako uspio da se izvučem iz njihovih kandži i pobjegnem kroz maglu suzavaca koja je bila u tom trenutku", ističe Arsenijević. Aleksandar apeluje na sve nadležne da pod hitno spriječe incidente i iživljavanje specijalnih policijskih snaga nad Srbima na Kosovu.

(MONDO/Rina)