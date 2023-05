Vučić za CNN o krizi na Kosovu: Upucano šest srpskih civila od početka 2023, pogođena su i djeca

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na CNN-u i govorio o situaciji na Kosovu i Metohiji.

Izvor: Youtube/CNN

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gost je na "CNN" televiziji u emisiji "Isa Soares večeras". Tema su aktuelna dešavanja, kao i kriza na Kosovu i Metohiji.

"Da budemo jasni. Postoje dvije stvari koje su jasne. Vaš gost je pričao o neimplementaciji, a Srbi su sve implementirali, od prvog sporazuma 2013. godine. Priština je imala samo jedan zadatak, da omoguće ZSO, nisu to uradili, i neće to da urade. Da li ste ikada čuli za neke druge izbore koje zovu legitimnim, a da imaju samo 3 odsto glasova? Ucjenjuju i potplaćuju ljude, samo 3 odsto ljudi su to uspjeli. Ali ne sa 97 odsto ostalih", rekao je Vučić.

"Moram da dodam, možete da provjerite. Od početka ove godine, svjedočili smo pet pucnjava na Srbe. Šest ako računamo i prekjuče. Djeca su pogođena. Otkad je Kurti na vlasti, zabilježili smo na stotine etnički motivisanih napada, preko 333 napada. To su najveći napadi na Srbe od 2008. godine", dodao je Vučić.

O bojkotu izbora srpske strane

"Ne, nisam im ja to rekao. Zato sam i želio da objasnim problem. Morate da znate da Srbi prije 2013. godine nisu nikada učestvovali na izborima. Onda smo pristali na to i učestvovali smo na izborima. Srbi su od 2013. godine četiri puta učestvovali na izborima, od kada je Kurti došao na vlast zabranio je izlazak na izbore Srbima, i nije formirao ZSO što je bio preduslov da uopšte učestvuju na izborima".

"Bili smo posvećeni tome da Srbe ubijedimo da ostanu mirni i da se smire tenzije. Jedan Srbin je upucan u leđa sa dva metka, i dalje je u teškom stanju, a to nigde nećete čuti. To su bili vrlo mirni protesti. Fizičari, medicinske sestre, profesori. Mirno su protestovali. Samo su željeli da vide povlačenje pripadnika policije sa mjesta koja im nisu nikada pripadala".

"Potreban nam je stabilan region. Ne trebaju nam nikakve eskalacije, već mir. Potrebna nam je sloboda kretanja. Radi se o procesu normalizacije odnosa. Mi priznajemo samo Povelju UN, i to je sve što priznajemo. Ali smo uvijek spremni da razgovaramo o kompromisnim rješenjima. I to smo uvijek radili. Pravo pitanje je zašto neko želi da eskalira situaciju. Čuo sam da ste govorili u raznim medijima kako će Srbija po Putinovom nalogu napasti nekoga. I naravno, to se nije desilo".

"Mi smo veoma zadovoljni izjavom Entonija Blinkena. Smatramo da je i francuski predsjednik Emanuel Makron rekao dobre stvari o vemu što se događa u sjevernom dijelu Kosova. Srbija je 100 odsto ispoštovala Kumanovski sporazum si rezoluciju 1244. Juče smo imali razgovore sa komandatima KFOR-a, a dosad sam imao mnogo razgovora sa Stoltenbergom".

Poruka za kraj Srbima na sjeveru Kosova i Metohije

"Znam da su ti ljudi veoma odlučni da se bore na miran način za svoja osnovna prava, samo žele da žive i da imaju prava da sačuvaju svoje ime i svoju vjeru i da žive tamo gdije oduvijek žive. Moj savjet im je da to uvijek rade mirno i da održe stabilnost zbog svih nas. Moramo da razgovaramo sa Albancima. Sa druge strane, pozivam međunarodnu zajednicu da povuku odlučne poteze protiv onih koji su tvrdoglavi i koji ugrožavaju mir i stabilnost svih nas", zaključio je Vučić.

