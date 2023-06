Naftna mrlja pluta od Novog Sada ka Beogradu: Ekolog upozorio šta može da se dogodi

U ponedjeljak se dogodila ekološka katastrofa kada se u blizini Novog Sada u reku Dunav izlilo oko 30.000 litara goriva.

Ekološki sat otkucava od kada se 30.000 litara nafte juče izlilo na Dunavu kod Novog Sada. Naftna mrlja sada prijeti da ugrozi Beograd, a prvi na udaru je Zemun. "Najveća opasnost sa akcidentima je pored hemijskih reakcija i sprečavanje dovoda kiseonika flori i fauni u rijeci. To je kao da neko navuče foliju preko rijeke. Može doći do izumiranja jer se smanjuje efekat fotosinteze, odnosno razmene kiseonika fitoplanktona", kaže za "Blic" Miloš Đurišić ekolog.

Kako je objasnio, sada se poremetio lanac ishrane u rijeci, a zbog hemijske zagađenosti opasnim jedinjenjima ugljovodonika koja izazivaju rak pluća i kože, ljudi su veoma ugroženi. Upozorio je i na to da bi zbog toga trebalo da se uzdrže od kupanja u vodi Dunava dok se situacija ne stabilizuje.

Šta ako mrlja dođe do Zemuna?

Predrag Simonović, ihtiolog sa Biološkog fakulteta u Beogradu kaže da su iz JVP "Vode Vojvodine" saopštili da su preduzete sve mjere čišćenja naftne mrlje, te da ne bi trebalo da bude opasnosti za Beograd. "Zbog izlivanja nafte na Dunavu zabranjeno je kupanje na novosadskom Štrandu. Veća količina nafte ide desnom stranom priobalja, a iz JVP "Vode Vojvodine" saopštili su da su počeli sa čišćenjem. U tom slučaju do prestonice mogu doći manje količine, koje nisu opasne. Ako se ipak desi da veći deo naftne mrlje dođe do Zemuna, vjerujem da će se tu i zaustaviti zbog oblika priobalja, a tamo gdje se zaustavi može se lako pokupiti", napominje Simonović za "Blic".

Ekolog Đuričić kaže da su kod ovog izlivanja nafte za ljude veoma opasni policiklični aromatični ugljovodonici koji su dobro poznati kancerogeni agensi. "Ovi prerađeni derivati nafte nisu lako zapaljivi, ali ta mogućnost ne bi trebalo da bude isključena, i potrebno je pristupiti čišćenju što prije. Koliko god da se očisti uvijek će nešto ostati, a nepovratna šteta je već pričinjena jer je već odmah po izlivanju nafte došlo do hemijskih reakcija sa ostalim organskim supstancama u vodi", kaže on za "Blic". Đuričić se osvrnuo i na to da se u Dunav u Srbiji u svakom trenutku ulije ogromna količina fekalija, upozorivši da to takođe značajno utiče na kvalitet vode.

Izlilo se skoro 30.000 litara nafte

Podsjetimo, juče se kod Čelareva izlilo između 25.000-30.000 litara goriva iz broda koji plovi sa bugarskom zastavom koji je usidren. Ovim povodom hitno se oglasilo Ministarstvo poljoprivrede i obavijestilo o mjerama koje su preduzete. "Nakon izlivanja nafte na glavnom toku Dunava, koje se dogodilo danas, hitnom zajedničkom akcijom JVP "Vode Vojvodine" i JVP "Srbijavode" započeta je sanacija i sve druge potrebne procedure kako bi se što brže i delotvornije otklonila sva zagađenja, naftna mrlja iz rijeke i sve štetne posljedice.

