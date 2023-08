Nevjerovatan uspjeh dječaka iz Srbije: Ognjen (5) je najmlađe dijete koje je osvojilo Kilimandžaro

Ognjen Živković (5) iz Srbije oborio je rekord i postao najmlađe dijete koje je osvojilo vrh Kilimandžara.

Izvor: Privatna arhiva

Ognjen Živković iz Rače Kragujevačke ima samo pet godina, a osvojio je vrh Kilimandžara, najviše planine u Africi. I to nije sve... Nevjerovatni mališan je najmlađe dijete koje se popelo na ovu planinu i postao je, kako je napisala njegova majka Katarina, "novi najmlađi vladar Afrike na svom tronu na visini od 5.895 metara".

Preslatko dijete iz Srbije oborilo je svjetski rekord i sa trona "zbacio" dječaka koji je osvojio Kilimandžar sa šest godina. "Oborio je rekord dječaka Koltana Tanera iz Alburkerkija. Kolton je sa šest godina išao lakšom Lemošom rutom u sedam dana. Ogi je išao Mašame rutom, koja je teža i "razbio" Kilimandžaro u šest dana i to sa pet godina", započela je razgovor za MONDO Ognjenova majka Katarina Živković (28), fotograf.

Ognjen nije samo oborio rekord, već je njegov uspjeh neoboriv, kako je navela naša sagovornica. Kako nam je rekla, vodič je objasnio da se u registar upisuju godine bez mjeseci života što znači da sljedeće dijete koje želi da obori Ognjenov rekord mora da ima četiri godine. Takođe bi morao da se kreće njegovom rutom. "Proslavio je Raču Kragujevačku, odakle je rodom, proslavio je Šumadiju i Srbiju. Donio je titulu na evropski kontinent", navela je Katarina.

Dječak, koji je sa samo pet godina postigao nevjerovatan uspjeh, živi sa tatom, mamom i sestrom u Njemačkoj. U životnu avanturu koju nikad neće zaboraviti krenuo je sa svojim ocem Zoranom (41), a za nju je zaslužan i Ognjenov deda. "Moj pokojni otac i Ogijev deda me je učio geografiju. Prvo što me je naučio je koji su najviši planinski vrhovi svijeta. Na mom putu u Norvešku prošle godine i pohodu na Troltungu, vodič nam je pričao o Kilimandžaru i kako Norvežani mogu da tolerišu rijedak vazduh.

To mi je zagolicalo maštu, a onda smo iz radoznalosti našli članak na internetu kako je jedno šestogodišnje dijete iz Amerike osvojilo krov Afrike. Gledajući snimke tog djeteta smo shvatili da naš sin srpske krvi ima sve bolje predispozicije od tog djeteta. Želja za osvajanjem Kilimandžara je rasla svakog dana, a mi smo trenirali i trenirali zbog zdravlja i ljubavi prema planinama.

Na kraju smo prelomili, jer smo shvatili da mi to zaista možemo. Naš sin je bez problema osvajao vrhove preko 3.000 metara u Južnom Tirolu i prelazio više od 20 kilometara dnevno. Sve mu je bilo zabavno i interesantno. Radoznalost dječja mu je davala snagu. Motivacija su mu bili naši prelijepi razgovori o prirodi. Na umor se nikad nije žalio, kao ni ja", ispričao je za MONDO Zoran Živković, doktor medicine.

Ognjen je prve izlaske u prirodu imao sa svoje tri godine u Bavarskoj šumi. Nakon petog rođendana je osvojio Rtanj severnom težom stranom, prespavao u šatoru na 4 stepena celzijusovih i ujutru sišao južnom stranom preko sela Morova. "Prešao je rutu od 23 kilometra. Zatim je osvoji Beljanicu. Tada sam shvatio da je rođen za velike izazove. Pošto ja, kao otac, volim alpinizam i planinarenje, riješio sam da uvedem sina u taj svijet, gde smo uvijek bili srećno izolovani od prizemnih gluposti iz svakodnevnog života", kazao je za naš portal otac nesvakidašnjeg dječaka.

Kako je Za MONDO izjavila Katarina, Ognjen je izrazito radoznalo dijete, prepuno energije. Od druge godine je veliki ljubitelj svemira koji sad zna sve o planetama. Želja mu je da gleda lansiranje raketa uživo. Pored svega toga, Ognjen je umiljato i skromno dijete koje se obraduje najmanjoj sitnici.

"Mislim da će Ognjen tek za nekoliko godina istinski da shvati šta je uradio kad se popeo na vrh Kilimandžara i šta smo mu omogućili. Ja sam kao majka preponosna. Jedva čekam da ga zagrlim i da slušam njegove priče. Tata je suzu pustio na vrhu. Vjerujem da su Ogiju osjećanja bila pomešana, nakon godinu dana vježbanja, volje za tim koja se nije gasila", ispričala je naša sagovornica.

Istakla je da se Zoran i ona kao roditelji trude da Ognjen shvati da sve može i da vjeruju u njega i da prate njegove ambicije. "Želimo da on vjeruje u sebe najviše. I mislim da je važno da nauči to kao mali, da stvori to neko samopouzdanje i da nema nikakvih trauma iz djetinjstva. Jako nam je važno da ima dobru podlogu iz detinjstva što se svega tiče jer od detinjstva se počinje", kazala je Katarina za MONDO.

Naša sagovornica je za kraj razgovora uputila savjet roditeljima da se trude da što više djeca budu u prirodi, da ih puste da se isprljaju i da budu što više dio prirode. Dodala je da savjetuje roditeljima da djeca što manje budu ispred ekrana kako telefonskih tako i televizijskih.

