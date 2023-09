Tunel do suda u Podgorici otkriven "jer je duvala promaja"

Neviđeni skandal trese Crnu Goru nakon što je u zidu u depou Višeg suda u Podgorici jedna od zaposlenih slučajno otkrila rupu u zidu, za koju se ispostavilo da je tunel.

Kopanje tunela dugog 30 metara, koji je vodio iz stana u prizemlju stambene zgrade u Njegoševoj ulici do prostorije depoa Višeg suda u Podgorici, prema pisanju crnogorskih medija, dovodi se u vezu sa kavačkim klanom i njegovim vođama odbjeglim Radojem Zvicerom i Slobodanom Kašćelanom, koji je u pritvoru.

Kako navode, jedan od dokaza koji upućuje na to je da je osobu koja je ušla kroz iskopanu rupu u depo, posebno zanimao Kašćelanov predmet, koji je ispreturan. Međutim, iako se vjerovalo da je tunel iskopan kako bi se ukrao neki predmet koji se čuva u sudskom depou, predsjednik Višeg suda u Podgorici Boris Savić izjavio je za medije da je izvršen popis i da je konstatovano "da gotovo ništa ne nedostaje", ali da on na osnovu činjenica sa kojima je upoznat, lično smatra da tunel nije prokopavan kako bi bili ukradeni neki predmeti.

Iznajmljen stan

Kako su crnogorski mediji otkrili, stan iz kog su kriminalci počeli da kopaju tunel, iznajmljen je krajem jula. Navodno, zakupci stana su dali lažna dokumenta, ali se provjeravaju snimci sa okolnih kamera kako bi se utvrdio njihov identitet. "U stanu je nađen šut, kao i stvari koje istražiteljima mogu pomoći u rasvjetljavanju slučaja. Alat kojim su kopali je odnet, ali je i u tunelu pronađeno nekoliko dokaza. Akcija je najvjerovatnije počela u avgustu, dok je većina zaposlenih u sudu bila na odmoru, a na zgradi suda su počeli radovi", naveli su izvori iz istrage.

Kokain nije tu

"Više mi liči na namjeru da se organizuje nečije bekstvo ili gora varijanta u odnosu na pritvorena lica koja bi bila dovedena u Viši sud na suđenje. Nisu tačni navodi da je to neko uradio da bi oduzeo drogu koje zbilja ima u nekim određenim količinama u tim prostorijama. Međutim, ona droga (kokain) koja je interesantna zbog svoje vrijednosti potencijalnim izvršiocima, uopšte se ne nalazi u depou. Zbog toga je isključena mogućnost da je to bila meta. Sumnjamo da je onaj koji je pravio taj tunel to radio sa planom da dođe u blizinu prostorije za zadržavanje, ali taj plan je osujećen", pojasnio je Savić.

Inače, kroz prostorije za zadržavanje prolaze pritvorenici koji se dovode na suđenje ili saslušanje. Iako je predsjednik suda do kog je prokopan tunel iz suterena zgrade koja se nalazi naspram ove, nije naveo na šta je mislio kada je rekao "gora varijanta u odnosu na pritvorena lica", jasno je da je mislio na likvidaciju.

Nestali pištolji?

Nekoliko pištolja, prema pisanju Vijesti, iznijeto je iz depoa suda kroz tunel do stana preko puta zgrade. Međutim, ova informacija još uvijek zvanično nije potvrđena. Prema nezvaničnim informacijama, osobe koje su ulazile kroz tunel u prostoriju u kojoj se čuvaju predmeti izvršenja krivičnih djela, pomjeran je i dron. Inače dron se pominje u predmetu Specijalnog državnog tužilaštva protiv Radoja Zvicera, Milana Vujotića, Slobodana Kašćelana i još 14 osoba, zbog planiranja ubistva sada pokojnog vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića. Prema spisima predmeta, plan im je bio da Vukotića likvidiraju uz pomoć drona dok je boravio u zatvoru Spuž. Borba otkriva da su odnijeta najmanje tri pištolja korišćena u obračunima klanova.

Podsjuetimo, ovakvi slučajevi do sada nisu bili zabileleženi kod nas i podsjećaju na scene iz krimi-serije "Narkos" o Pablu Eskobaru. Eskobar je, podsjetimo, kako bi sakrio da je nekada bio osuđivan naložio saradnicima da zapale zgradu suda, dok je njegov nasledik El Čapo kroz tunel prokopan do ćelije, uspio da pobjegne iz zatvora. Na isti način je pokušao da izađe na slobodu i jedan od najpoznatijih srpskih osuđenika u Peruu, Zoran Jakšić, ali je plan osujećen.

Predsjednik crnogorskog suda je naveo da je nelogično da je neko uložio toliki trud da bi ukrao oružje, spis, telefon ili neki drugi predmet koji je već bio na vještačenju, odnosno nedostatak predmeta koji su skladišteni u depou, ne bi mogao da promijeni tok sudskih postupaka.

"Duvala joj klima"

Otvor tunela, kako je naveo, pronađen je na dobro skrivenom mjestu i morao je biti pravljen duži vremenski period. "Ne znamo šta se moglo sve desiti da taj otvor nije primijećen", rekao je on i objasnio da su zidovi zgrade suda debeli oko 70 centimetara i da su zaposleni u ponedjeljak oko osam sati ujutru primijetili da je neko dirao predmete, a da je naredne večeri otkrivena rupa u zidu. Navodno, rupa u zidu je primijećena pošto je zaposlena koja je došla na popis, pošto je otkriveno da je neko dirao predmete, rekla da "joj duva klima". Međutim, kako klima uređaja nema u toj prostoriji, otkriveno je da iz pravca iz kog duva zapravo postoji velika rupa. Direktor crnogorske policije juče je izjavio da ne vjeruje da je "tunel rekreativno iskopan", a poslije sjednice Biroa za operativnu koordinaciju obavještajno-bezbjednosnog sektora saopšteno je da se traga za šest osoba koje su kopale tunel, kao i za nalogodavcima.

Kriminolog Dobrivoje Radovanović

Ne vjerujem da je uzimanje dokaza bio krajnji cilj, nešto krupnije je u pitanju. Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže za Kurir da je ovo nečuveno što se dogodilo u susjednoj zemlji i da mere bezbjednosti kada su ovakve institucije u pitanju trebaju da budu na visokom i zavidnom nivou.

"Ovako nešto se ne pamti, ali akcija koju su navodno sproveli kavčani je zaista spektakularna, ako uzmemo u obzir da im je cijela akcija i plan profesionalno isplaniran. Logistika cijele organizacije je bila na nevjerovatnom nivou, locirati stan iz koga bi mogli da dođu do depoa suda je nevjerovatna, o svemu su članovi organizacije mislili, baš o svakom detalju", kaže Radovanović i dodaje: "Ne vjerujem da je krajnji cilj bio uzimanje dokaza, vjerovatno da je u pitanju nešto drugo, neki krupniji plan ili kriminalno djelo. Takođe, možda je ovo bila samo provjera za službenike suda, da li će primijetiti da je iskopan tunel i da su na dohvat ruke depou, pa su iz tog razloga preturali pojedine predmete. Kako je dalje naveo Radovanović, ovakvu akciju kavčani su mogli da prepišu jedino od kolumbijskih i meksičkih klanova. "Kao što su klanovi otimali, mučili i ubijali svoje žrtve po njihovim receptima, tako su se sada dosjetili i da mogu da kopaju tunele kao njihove vođe koje su u svoje vrijeme imali spektakularne ideje kako bi došli do krajnjeg cilja", zaključio je kriminolog.

