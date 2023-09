Vučić o događajima na KiM: Ubijen Albanac i trojica Srba, dvojica pogođena snajperom - Kurti želi da uvuče Srbiju u rat

Jedan pripadnik "Kosovske policije" i trojica Srba sa Kosova i Metohije ubijeni su, a jedan Srbin teško ranjen, tokom današnjih sukoba u blizini Zvečana, kod mjesta i manastira Banjska, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

Izvor: Kurir - Zorana Jevtić

"Ovo je jedan od najtežih dana za našu zemlju i naš narod, pored 2004. i 2008. godine. Izvinjavamo se građanima Srbije što ranije nismo mogli da se obratimo, ali trebalo nam je vremena da utvrdimo šta se to dogodilo, da bismo mogli da saopštimo istinu ljudima i pripremimo teren za odluke", rekao je Vučić obraćajući se javnosti povodom današnjih zbivanja u Banjskoj na Kosovu i Metohiji.

Vučić je rekao da je noćas grupa Srba sa KiM postavila dva kamiona kao barikade u Banjskoj. Zatim je došla "Kosovska policija" da ukloni barikade.

"Dolazi do sukoba sa Srbima i ubijen je policajac Afim Gunjaku i ranjeno još jedno lice", rekao je Vučić.

U događajima nakon noćašnjeg sukoba, u blizini manastira Banjska, stradala su trojica Srba, rekao je predsjednik Srbije.

"Potvrđeno je da su stradala trojica Srba sa KiM, dvojica izvjesno od snajpera, sa velike udaljenosti. Dvojica su teško ranjena, a postoji i bojazan da je četvrto lice stradalo".

Vučić je naveo da Srbija ima tonske snimke kako "Kosovska policija" govori za ranjenog Srbina: "pusti ga da umre..."

Obraćanje Vučića povodom sukoba na KiM Izvor: Tanjug

Vučić tvrdi da su Albanci koristili snajpere i gađali na privatne kuće Banjske gdje nikoga nije bilo, gdje su starci sjedili u kući.

"Ta lica (neidentifikovana naoružana grupa) su prema našim saznanjima došla do manastira Banjska jer su imali dvojicu mladića koji su bili povrijeđeni i kojima je bila potrebna pomoć. Ovo je bio razlog zašto su to uradili. Onda je krenula spin revolucija od jutros. Jednom je palo na pamet da bi trebalo ponovo da optuže Srbiju. Kažu da je to vozilo žandarmerije. To nije nikakvo vozilo žandarmerije".

Zatim je naveo da je posljednjih mjeseci upozoravao međunarodne zvaničnike da Srbi neće htjeti da trpe Kurtijev teror i da do ovakvih događaja može doći.

"Iako smo o tome govorili mnogo puta, iako sam svakoga dana i u Briselu i u Njujorku upozoravao da do svega ovoga može da dođe, malo ko je odlučio da sluša. Srbi i to ne ljudi iz centralne Srbije kako su lagali u prištinskim medijima, trpe Kurtijev teror".

Vučić kaže da je "Kurtijeva policija" u posljednje vrijeme interevenisala više od 60 puta na KiM, a nabrojao je i sve incidente i hapšenja, ranjavanja i prebijanja Srba sa KiM.

"Ukupno 62 puta su koristili policiju protiv Srba; 56 etički motivisanih napada na Srbe. Da li će samo oni koje policija progoni, da bi izbjegli hapšenje Kurtijeve policije naravno da pokušaju da učine nešto za sebe i svoje porodice? Ni na koji način ne želim da opravdam ubistvo albanskog policajca niti je to moguće pravdati. To jeste za svaku osudu i to je nešto što nije nikome potrebno.

Kurti je glavni organizator haosa na KiM, i na to nema međutim. Sproveden je brutalan napad na njih i pitali smo se na početku zbog čega to Kfor ne radi, bilo bi manje žrtava".

Kurti želi da uvuče Srbiju u rat

Vučić navodi da je jedini krivac, "iako ima malo krivice onih koji mu pomažu u tome", za sve što se dešava na KiM Aljbin Kurti.

"To je čovjek koji je smijenio Đurića (komandanta policije na sjeveru KiM), iako je suprotno Briselskom sporazumu. Nikakva rpava na to nije imao. Ostavio je ljude da brinu sami o svojoj sudbini i sve vrijeme je provocirao. I žao mi je što je dio Srba na te provokacije nasjeo. Aljbin Kurti je jedini krivac, jedini koji želi sukobe i rat. Nijedan drugi čovjek ne želi sukobe i rat, njegova jedina želja je da nas uvuče u rat sa NATO-om i to je jedino što radi cijeli dan. Danas su rekli “pobijte ih sve”. Kada je Srbija išla u Drenicu da se obračunava sa onima koji su htjeli otcjepljenje od države (za vrijeme rata 1999.), oni su rekli da su to borci za slobodu, samo su Srbi izgleda teroristi. To je za nas nauk da znamo sa kim imamo posla. To vam dovoljno govori kakve su im namjere", rekao je Vučić.

Vučić je iznio informacije da je KFOR da je učestvovao u sprečavanju naoružane grupe Srba da eventalno napustio teritoriju Kosova i da je cilj bio da oni budu eliminisani.

Vučić je takođe podvukao da "Srbija nikad neće priznati nezavisnost Kosova", a da će o odlukama državnog vrha uskoro obavijestiti javnost.

(Mondo)