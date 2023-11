Raste broj oboljele djece: U Hrvatskoj potvrđeno 140 slučajeva velikog kašlja

Broj oboljelih od velikog kašlja u Hrvatskoj nastavlja da raste, za sada je potvrđeno oko 140 slučajeva među djecom.

Epidemiolog Bernard Kaić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kaže da je isti broj slučajeva u predškolskoj i u školskoj dobi.

"U dobi od jedne do četiri godine imamo 32 slučaja, u dobi od pet do devet godina 22 slučaja, a 33 u dobi od 10 do 14 godina 33", kaže Kaić.

On je naveo da je među djecom do jedne godine registrovan 21 slučaj, ističući da je za njih to i najrizičnije, pa sva ta djeca završavaju u bolnici, prenose hrvatski mediji.

Kaić smatra da je stvaran broj oboljelih sigurno značajno veći od broja potvrđenih slučajeva jer ne odlaze svi zbog hripavca ljekarima.

"Nama s terena javljaju da imaju dvoje, troje potvrđeno zaraženih u razredu, a da ima još dosta djece koja kašlju. Dakle, broj slučajeva je sasvim sigurno veći od potvrđenog broja", rekao je Kaić.

Podsjećamo, u Institutu za javno zdravstvo RS za Mondo je rečeno da u Srpskoj još uvijek nema potvrđenih slučajeva ove zarazne bolesti, dok je u Mostaru od ove bolesti preminula beba.

(Srna)