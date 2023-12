"Vanja je poznavala otmičara": Stručnjaci o ubistvu koje je diglo region na noge

Maja Jovanović, generalni sekretar IBSSA (Biroa za borbu protiv trgovine ljudima) i Andrija Magdalenić, advokat, komentarisali su slučaj otmice i ubistva Vanje Đorčevski koji je šokirao cijeli Balkan.

Slučaj otmice i ubistva Vanje Đorčevskog (14) koja je nestala 27. novembra u Skoplju, a čije telo je pronađeno u nedjelju 3. decembra, podigao je cijeli region na noge. Ono što dosad znamo jeste da su četiri osobe privedene, uključujući njenog oca Aleksandra Đorčevskog, dok je prvoosumnjičeni Ljupčo Palevski u bjekstvu i za njim je raspisana međunarodna potjernica.

Maja Jovanović, generalni sekretar IBSSA-Biroa za borbu protiv trgovine ljudima i Andrija Magdalenić, advokat, gostovali su u jutarnjem programu "Kurir" televizije gdje su komentarisali slučaj koji je uznemirio i domaću javnost. Jovanović smatra da je nešto krenulo po zlu nakon otmice Vanje i da nije bio plan da se ona ubije.

"To mi liči na okolnost, koja je rezultirala smrću djeteta, mislim da to nije bio plan, a kao i indicije u slučaju frizera. Zarad duga od petsto evra nekoga ubiti? To nije razlog da se neko ubije. Zbog curenja detalja, ugašen je taj život, zbog određene sigurnosti i organizacije. Njen nestanak je prijavila majka, a potom i otac. Zamoliću roditelje da (znaju) da nisu prva stavka društvene mreže, nego državne službe", rekla je Jovanović i upozorila ljude da ne objavljuju na društvenim mrežama da im je dijete oteto.

"Nemojte kada vam ukradu dijete da prvo javite društvenim mrežama. Moramo znati i kakvo je stanje bilo u ovoj porodici. Roditelji u prvom udaru ne govore sve, tek kasnije, kako odmiče ceo proces, pojavi se jedna nova informacija koju su roditelji zaboravili da kažu. ili smatrali da je nebitno. Vanja je nestala u 7 časova ujutru. Moje mišljenje je da je poznavala otmičara, to je bilo jutarnje vrijeme. Da je ona pružila otpor, neko bi čuo i vidio, Vanja je poznavala osobu koja ju je odvela", dodaje Jovanović.

Advokat Magdalenić na pitanje voditeljke da li je možda policija umiješana, kaže da je to moguće u teoriji i da praksa pokazuje da isto tako i njih roditelji mogu da tuže. Ipak, smatra da nema mjesta za optužbe policiji jer su oba ubistva brzo otkrivena.

"Oba ubistva su brzo otkrivena, ovo je bilo u rekordnom roku, mislim da nema mesta, za optužbe. Može da se traži odgovornost krivca, jer niko se ne bi bavio poslom policije da može bilo ko da ih tuži...Slažem se da kazne treba da budu strože, posebno kada je riječ o otmici, kod nas su kazne od 5 do 10 godina za otmicu sa ubistvom!", kaže advokat Andrija Magdalenović.

