Bez novogodišnjeg vatrometa U BEOGRADU: Novac umjesto na pirotehniku uplaćuju u humanitarne svrhe

Šapić je istakao da su novogodišnji i božićni praznici dovoljni da budemo dobro raspoloženi, te da je to dobar trenutak da pokažemo solidarnost i empatiju prema životinjama.

Aleksandar Šapić, predsjednik Privremenog organa, najavio je da ove godine neće biti organizovanog novogodišnjeg vatrometa u Beogradu, te da će novac koji je namijenjen za vatromet biti uplaćen društvima za zaštitu životinja.

Kako je naveo, prestonica će se priključiti inicijativi koju su pokrenule organizacije za zaštitu životinja.

"Smatram da je ova inicijativa dobra i zato je Grad Beograd odlučio da se priključi gradovima u Srbiji koji su to već učinili poput Niša i Novog Sada. Novac koji je obezbjeđen za novogodišnji vatromet uplatićemo organizacijama i društvima za zaštitu životinja. Svjestan sam koliko u tom trenutku vatromet stvara veliku buku i koliko to uznemirava i plaši životinje. Svi koji imaju kućne ljubimce znaju koliko oni to teško preživljavaju. Ovo je dobar potez i u simboličkom smislu i zato se pridružujemo inicijativi da se uplati novac", rekao je Aleksandar Šapić.

"Nekoliko trenutaka u ponoć za životinje može da ima i dugotrajne posljedice, zato samo zvanično odlučili da se Beograd priključi ovoj inicijativi", naveo je Šapić.

