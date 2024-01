Ministarka Grujičić o smrti bebe u Sremskoj Mitrovici: Naložena hitna inspekcija, očekujem izvještaj što prije

Oglasila se ministarka Grujičić o smrti bebe u bolnici u Sremskoj Mitrovici.

Izvor: K1 Televizija/Printcsreen

Ministarka zdravlja Danica Grujičić oglasila se povodom smrti bebe u porodilištu u Sremskoj Mitrovici. Njeno reagovanje prenosimo u potpunosti: Prije svega želim da izrazim saučešće majci zbog gubitka bebe kao i cijeloj porodici zbog ovog nenadoknadivog gubitka. Kao ljekar i kao čovek znam da se moramo boriti za svakog čovjeka, za svaki život, a prije svega za naše najmlađe.

Zdravstvena ustanova u Sremskoj Mitrovici je odmah 17. januara obavila unutrašnji stručni nadzor. To podrazumijeva da ginekolozi koji nisu učestvovali u liječenju niti porađaju žene, na osnovu zdravstvene dokumentacije naprave analizu događaja. Po toj analizi koja nam je dostavljena, porodilja je ušla u porođajnu salu 12. januara. Detaljno je opisana satnica svih preduzetih radnji koje će detaljno biti analizirane, od pregleda do trenutka kada je porodilja dobila periduralnu analgeziju, kada je krenuo porođaj, oko 23 časa, i kada je došlo do incidenta. Ono što je Unutrašnji stručni nadzor naložio je ispitivanje svih koji su učestvovali u praćenju stanja i porođaju - od momenta kada je porodilja primljena u bolnicu do samog porođaja: šefa patologije trudnoće, šefa akušerstva, načelnika ginekologije, kao i doktora koji su bili u porodilištu, dežurnih doktora, anesteziologa, babica, zaposlenih na prijemnom odeljenju, kao i neonatologa pedijatra koji je pokušao da reanimira i oporavi dijete na putu do bolnice.

Kao ministar, hitno sam 17. januara naložila izlazak inspekcije ministarstva zdravlja na teren. Pored toga, naložila sam i spošljašni stručni nadzor koji podrazumijeva da kolege iz drugih ustanova koje nisu učestvovale u postupku praćenja trudnoće ili porođaja, krajnje objektivno, na osnovu svih činjenica i dokumentacije, donesu svoj sud o ovom tragičnom događaju. Očekujem vrlo brzo izveštaj inspekcije i njihovo sagledavanje situacije. Spoljašnji stručni nadzor će završiti kontrolu i ispitati sve u roku od dvije nedelje, do tada očekujem i obdukcioni nalaz. Tada ćemo imati sve činjenice i kompletnu sliku o tome šta se sve desilo kako bismo mogli da postupamo dalje.

Što se tiče vođenja postupka koji se pominje u javnosti protiv ljekara, postoje dva pravna puta. Jedan je Sud časti ljekarske komore, a drugi je krivična odgovornost ukoliko postoji krivična prijava. Procedure po kojima može da se oduzme licenca su jasne. U svakom slučaju, postupaće se na osnovu prikupljenih činjenica.

Pretpostavljam da će porodica obratiti Sudu časti ljekarske komore Vojvodine ili pravosudnim organima Republike Srbije. Moj cilj je da svaka porodilja ima najbolje uslove kakve zaslužuje prilikom porođaja. Zato ministarstvo zdravlja poslednjih 6 mjeseci intenzivno radi na analizi svih 50 porodilišta u Srbiji i uslova u njima. Već smo pokrenuli javnu nabavku za sanaciju 5 porodilišta i očekujem da ćemo brzo započeti radove. Odmah zatim nastavljamo sa adaptacijom i svih drugih porodilišta.

Takođe, radili smo i detaljnu analizu broja porođaja po porodilištima kako bismo obezbjedili sigurnost porodiljama. Uskoro ćemo omogućiti suprižnicima ili partnerima da prisustvuju porođajima ukoliko to žele. To će majkama uliti dodatnu sigurnost. Moram da napomenem da republičke stručne komisije ministarstva zdravlja već rade na pravilnicima kojima će se u budućnosti određivati pravila ponašanja i postupanja u porodilištima.

Što se tiče akušerskog nasilja o kome sa više puta govorilo u javnosti, ono je nedopustivo. Posebnu pažnju i brigu moramo voditi o trudnicama i porodiljama. Radićemo na dodatnoj edukaciji kolega i na svaki način zaštiti majke i trudnice. Uvijek sam za to da se o problemima govori, pogotovo o nasilju koje je nedopustivo. Pozivam svakoga ko se suočava sa nasiljem da o njemu govori i prijavi ga, kako bi nadležne službe mogle da reaguju.

