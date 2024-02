Aleksandar Vučić: Tajvan je Kina! Hoćete da mi kažete da ne smijem da govorim o Kosovu i rezolucijama UN?

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da smatra da je Tajvan dio Narodne Republike Kine i danas je pojasnio svoj stav.

Izvor: Kurir/Zoran Jevtić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se novinarima nakon Regionalnog samita u Tirani i govorio je o brojnim temama. Prokomentarisao je i svoju nedavnu izjavu da je Tajvan dio Narodne Republike Kine.

"Njima sam rekao da ću odgovoriti u 10 sekundi, a vama ću odgovoriti u dvije - Tajvan je Kina. Šta je problem i šta je netačno? Je l' to tako u Ujedinjenim nacijama, hoćete da srušimo sistem Ujedinjenih nacija? Hoćete sutradan da mi kažete da ne smijem da govorim ni o Kosovu i Metohiji i rezolucijama Ujedinjenih nacija? Kome sam to nanio štetu? Ima li neka druga politika, čija je to politika drugačija - ruska, američka, ko to misli da Tajvan nije Kina? Lupetaju", rekao je Vučić.

(MONDO)