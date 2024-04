Vučić: Avionska linija Beograd - Mostar je most ka cijeloj Hercegovini

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je otvaranje direktne avionske linije Beograd-Mostar veoma značajno i za ljude iz Trebinja i okoline, kao i zapadne Hercegovine i da je to prilika za razvoj partnerskih i ekonomskih odnosa Srbije i BiH.

"Avio-linija Beograd-Mostar je naš interes, kao i interes BiH. To su naši interesi, to je partnerska zemlja, idemo u partnerstvo. To je dobro za naš narod, karte će biti veoma jefitne i moći će da putuju ljudi iz Nevesinja, Ljubinja, Trebinja. Svi će moći da koriste mostarski aerodrom", rekao je Vučić za RTS.