Zabava koja skupo košta: "Školske ekskurzije u Srbiji će se najvjerovatnije ukinuti"

Ekskurzije više nemaju edukativan karakter, već su se pretovorile u zabavu, naveo je predsjednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić.

Đačke ekskurzije u Srbiji na jesen će poskupiti za 10 odsto, najavio je predsjednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić. On je istakao da dolazi čak i do otkazivanja izleta, jer roditelji više ne mogu da finansiraju taj trošak. Prema njegovim riječima, ako se ovakva praksa nastavi, školske ekskurzije će se najvjerovatnije ukinuti.

Cijene školskih ekskurzija su enormne, a neki roditelji nemaju novca da pokriju toliki trošak. Iako se ekskurzija plaća na rate, što je jedna olakšica, ne treba zaboraviti ni džeparac, kao i kupovinu i samu pripremu za ekskurziju što iziskuje dodatni trošak. U nekim školama ekskurzije su čak počele i da se otkazuju, a Antić objašnjava zašto do toga dolazi.

"Škola izdvaja nekoliko ponuda. Savjet roditelja trebalo bi da bira onu koja je najbolja za njih i za djecu, a onda se desi da izaberu najskuplju. To je samo nekolicina roditelja koja bi trebalo da predstavlja sve roditelje i cijelo odjeljenje, a često je komunikacija među njima loša. Obično iz neke lične koristi ili ličnog interesa predlože onu ekskurziju koja odgovara direktor škole ili nekom nastavniku", kaže gospodin Antić.

On dodaje da bi roditelji trebalo da budu upoznati sa svakom stavkom koja spada u cijenu ekskurzije u koju su uključene između ostalog i dnevnice nastavnika i direktora škole, te da znaju da li cijena pokriva i dodatne i fakultativne izlete, koliko tačno obroka imaju...

"Cijene se kreću između 80 i 90 hiljada dinara (680 - 766 evra). To su uglavnom Grčka, Italija, Španija ide se autobusom i imaju doručak. Pored toga vi morate dati djetetu još toliko novca. Ako ste platili ekskurziju od 80 hiljada, sigurno mu treba dati minimum još 500, 600 evra da bi kupio ručak, večeru ili da bi izašao na piće uveče sa svojim društvom , da plati ulaznicu u diskoteku što uglavnom nije uračunato u cijenu. To je jedna zabava koja skupo košta", kaže on.

Napominje i da su, nažalost, ekskurzije sada pretvorene u zabavu i provod, te edukacija više nije na prvom mjestu. Nažalost, kako je rekao, ako se ovakva praksa nastavi, ekskurzije će potpuno biti ukinute.

"U trogodišnjim stručnim školama ekskurzije su ukinute. Rijetko koja škola vodi djecu na ekskurziju. Ekskurzija nije samo cijena koju platite - spavanje sa doručkom. Ekskurzija su i ostale stvari: kupiti neki poklon porodici, popiti piće i to je već velika količina para. I ako se ovako nastavi, ubijeđen sam da će to biti ukinuto i da će ekskurzija, pošto ne izvršava osnovnu funkciju edukacije i niti prikupljanje količina znanja, biti ukinuta", istakao je on.

(Telegraf/Mondo)