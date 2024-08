Potraga u Hrvatskoj: Englez pao s kruzera u more

Kod ostrva Јabuka u Hrvatskoj traje potraga za putnikom koji je s kruzera pao u more kod Dubrovnika potvrdila je hrvatska policija za Indeks.

Izvor: Shutterstock

Hrvatski mediji prenose da je riječ o muškarcu koji nije hrvatski državljanin, te da se radi o mlađem državljaninu Velike Britanije.

Policija je dojavu dobila u jutarnjim časovima.

Na moru su trenutno i brodice koje pomažu u potrazi.

Hrvatski mediji prenose da se radi o kruzeru Royal Caribbeana Explorer Of The Seas koji je trebao danas u podne stići do Zadra.

(Mondo)