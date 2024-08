Kvar na beogradskom aerodromu Nikola Tesla, putnicima upućeno izvinjenje

Kako navode, u pitanju je globalni softverski kvar koji je van kontrole aerodroma, i kojim su u nekoliko navrata prethodnih dana pogođeni i pojedini aerodromi na području Evrope, Bliskog istoka i Afrike.

Na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" danas oko 10 časova ponovo je došlo do prekida u radu softvera za pristup sistemu koje koriste avio kompanije za čekiranje putnika na let, saopštio je Beogradski aerodrom.

"Ovaj privremeni prekid može da dovede do usporenog procesa prijave na let na šalterima i, posljedično, do kašnjenja određenog broja letova u toku dana“, navodi se u saopštenju operatera Aerodroma Nikola Tesla.

"Naše tehničke službe su u kontaktu sa inostranim provajderom usluge koji radi na otklanjanju kvara u najkraćem mogućem roku. Izvinjavamo se putnicima koji su pogođeni ovom situacijom i pozivamo ih da status svojih letova provjere na sajtu aerodroma i u odabranim avio kompanijama", poručuju u Beogradskom aerodromu.

