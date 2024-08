"Pred nama je besana noć": Aleksandar Vučić o kupovini francuskih "rafala" pred dolazak Makrona

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o predstojećoj posjeti francuskog predsjednika Emanuela Makrona i nabavci vojnih aviona "rafala".

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost drugog dnevnika "RTS-a" gdje je govorio o sutrašnjoj posjeti francuskog predsjednika Emanuela Makrona. Komentarisao je i ugovor o nabavci francuskih aviona "rafal".

"Radićemo i na vojno-tehničkoj saradnji sa Francuskom. Još nije sve završeno, besana noć je pred nama, još nije sve završeno. To (finalizacija kupovine francuskih rafala) bi bila velika stvar za nas jer bi značilo ogromnu borbenu gotovost, vojnu moć i sigurnost u našoj zemlji. Mi nigdje ne izazivamo probleme niti to planiramo. Ovo je ogroman signal povjerenja između Francuske i Srbije, želimo samo da sačuvamo svoju zemlju. Time bi Srbija bila mnogostruko jača. Imamo još jednu stvar oko koje nismo saglasni. Nije to pitanje cijene, već određenih garancija. Ako to uspijemo da riješimo, biće u redu. Oko ovoga se mučimo posljednja četiri dana i to po cijeli dan", izjavio je Vučić.

On je naveo da nakon Makronove posjete planira da ide u Prag gdje će učestvovati na važnom panelu i razgovarati sa češkim predsjednikom Petrom Pavelom, ali i Ursulom fon der Lajen, Miroslavom Lajčakom, Vladimirom Bilčikom i svima koji, kaže, odlučuju o regionalnim pitanjima na različite načine.

"Što se mene tiče u fokusu će biti Srbija. Ja se bavim samo njenim napretkom, a ostalo prepuštam njima. Oni to bolje znaju", dodao je Vučić.

Na pitanje da li očekuje da se situacija u vezi sa mostom na Ibru u Kosovskoj Mitrovici promijeni poslije sutrašnje posjete Makrona, Vučić je odgovorio da su stavovi Francuske, SAD i drugih čvrsti kada je riječ o tome.

Kakav je avion “rafal”?

“Rafal” je francuski višenamjenski dvomotorni mlazni lovac četvrte generacije. On je oslonac francuskog ratnog vazduhoplovstva i francuske ratne mornarice, kao i inostranih tradicionalnih korisnika borbenih aviona Marsel Daso za dejstva sa kopna i mora u periodu do 2040. godine.

“Rafal” je sposoban da dostigne maksimalnu brzinu adekvatnu Mahovom broju od 1,8, a sa 6 projektila postiže nadzvučnu brzinu adekvatnu Mahovom broju od 1,4. Njegova maksimalna nosivost je 9,5 tona što ga čini jedinim lovcem koji može da obavlja misiju pri nošenju 1,5 puta većeg tereta od svoje sopstvene težine.

Može da obavlja više zadataka sa različitim profilima leta istovremena što mu daje visoke višenamjenske karakteristike. U svom programu ima glasovne komande, radar RBE2 AA sa aktivnim elektronskim skeniranjem i prednji optoelektronski infracrveni senzor za pretraživanje i praćenje ciljeva su domaći razvoj i proizvod.

Ovaj avion imao je svoju premijeru 28. marta i 1. aprila 2007. godine u borbenoj primjeni u okviru NATO operacija u Avganistanu. Nakon toga je učestvovao u vojnoj intervenciji u Libiji i u borbi protiv ISIS-a.

