U Srbiji pojeftinilo više od 700 proizvoda: Imaće oznaku "Najbolja cena", pogledajte spisak

U Vladi Srbije premijer Miloš Vučević predstavio je spisak proizvoda koji će nositi oznaku "Najbolja cena".

Od 1. septembra na rafovima 2.000 prodavnica u Srbiji naći će se 81 kategorija proizvoda po sniženoj cijeni odnosno preko 700 konkretnih proizvoda.

U Vladi Srbije premijer Miloš Vučević predstavio je koji proizvodi će nositi oznaku "Najbolja cena". Konferenciji su prisustvovali ministar unutrašnje i spoljašne trgovine Tomislav Momirović i ministarka privrede Adrijana Mesarović.

Akcija "Najbolja cena" trajaće od 1. septembra do 31. oktobra.

"Pripremili smo paletu od 81 proizvod, ali suštinski je to 700 konkrektnih proizvoda, i postigli smo dogovor da od 1. septembra do 31. oktobra traje ova akcija u preko 2.500 maloprodajnih objakata širom Srbije", naglasio je Vučević.

Kako je istakao, cijene će biti mnogo niže od svih akcija koje prodajni objekat ima za određene proizvode u tom trenutku.

Snižene cijene po kategorijama:

piletina kg procenat smanjenja cijene je 15,2 odsto

svinjsko meso najmanje jedan artikal 11,57 odsto niža cijena

svježa riba ili smrznuta 30,65 odsto

jogurt 2.8 jedan litar 16,84 odsto sniženo

kiselo mlijeko popust 20,59 odsto

jaja 13,41 odsto

čoko mlijeko 250g 15,30 odsto

stišnjena šunka 12,07 odsto

brašno tip 500 sniženo 21,55 odsto

piriničar 1kg za 17,85 odsto

krompir beli kg 27.65 odsto

jabuka 1 kg 20,96 odsto

crni luk 1 kg 26,65 odsto

instant kafa 200g 32.50 odsto

tunjevina 548, 48.86 odsto

sardina 27,47 odsto

med 700g 22,87 odsto

grašak smrznuti 450g 19,29 odsto

sladoled porodično pakovanje 21,61 odsto

puding u kesici niža cijena za 25,53 odsto

dječji šampon 400 ml 34,81 odsto niža cijena

pelene za bebe 60 komada 28,64 odsto

kašice za bebe 190 g 21,78 odsto niža cijena

deteržent za posuđe 1l 34,48 odsto

deteržent za veš 5,4 kg za 44,75 odsto niža cijena

pasta za zube 75 ml 33,82 odsto niža cijena

tečni sapun 1l 47,78 odsto

četkica za zube pakovanje 1+1 niža cijena za 33,17 odsto

wc papir 38,24 odsto niža cijena

"Sve ukupno, kada to stavimo prosječno,mi smo ovo dali prosječno kao najvišu i najnižu cijenu proizvoda, isti proizvodi imaju različite cijene, to je tržište. Mi smo tražili da svi idu u korekciju cijene u odnosu na svoje postojeće i u odnosu onog što su provodili kroz njihove akcije. Ovo je još veća akcija i veći popust u odnosu na niže cijene. Ovo je prvi paket koji provodimo, koji će građani moći da osjete, olakšavamo ljudima, vodimo računa o ljudima koji imaju niže zarade, a i one će biti više od 1. januara", rekao je premijer Vučević.

Cijene proizvoda sa "Najboljom cijenom"

Deterdžent za veš sa 3.324,99 dinara ide na 1399,99 dinara. Pelene od 60 komada sa 2029,99 dinara cijena ide na 1.299 dinara. Kiselo mlijeko sa 30 dinara ide na 27 dinara, pojasnio je premijer koliko će koštati proizvodi kada budu sniženi.

Stišnjena šunka ide sa 1199,99 dinara na 799,99 dinara, šunka u crijevu sa 829,99 na 599,99 dinara, parizer sa 439,99 na 299,99 dinara. Krompir sa 84,99 na 59,99 dinara. Jaja sa 20,99 na 11,99 dinara. Grašak sa 180 dinara ide na 150 dinara. Sir tvrdi je koštao 899,99 dinara, sa novom akcijom koštaće 689,99 dinara", rekao je Vučević.

