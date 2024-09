Vučić o govoru u UN: Pričaću 20 minuta, neće moći da me isključe

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će njegov govor u Ujedinjenim nacijama biti opširan i temeljan, a pričaće o poziciji Srbije, ekonomiji i narušavanju svih principa međunarodnog javnog prava, posebno o rezoluciji 1244 i o Kosovu, što će biti glavna tema.

Vučić je srpskim novinarima u Njujorku rekao da će pažljivo pratiti ko o čemu govori i dodao da ako američki predsjednik Džo Bajden govori 25 minuta, može i on, i ako mogu Sergej Lavrov i Redžep Taip Erdogan da pričaju 20-25 minuta, može i on, neće moći da ga isključe.

Biće interesantan govor u UN, vjerujem da će biti najčitaniji, kao i prethodna dva. Na tome radi čitav tim, istakao je on.

Vučić je najavio da će imati značajne ekonomske konsultacije u Njujorku, ali i političke, a Kosovo će biti najznačajnija tema, a istakao je da će se sastati sa najvažnijim američkim zvaničnicima.

On je dodao da će na današnjem Samitu o budućnosti u tri do pet minuta, koliko može da priča, imati dovoljno vremena da kaže koliko je ponekad tragikomično kada jedni drugima ovi veliki prebacuju ko je pogazio norme međunarodnog javnog prava, a "sve preko nas malih, a mi moramo da se vezujemo za to i da gledamo kako da preživimo i da guramo naprijed".

Vučić je naglasio da Zapad, kada ih Srbija pita zašto krše Rezoluciju 1244, uvijek kaže da se promijenila situacija.

"A ja ih pitam kada se promijenilo, kada je ukinuta rezolucija UN. Oni otvoreno kažu da ih je baš briga za međunarodni poredak i pravo i poručuju nam da ko je jači, taj i tlači. Amerikanci, Englezi i Turci Kosovu školuju ljude, imaju dobre i obučene kadrove, ali nije to nešto što može da ugrozi Vojsku Srbije, ali da može da ugrozi opstanak Srba na Kosovu, tu nema nikakve sumnje", ukazao je on.

