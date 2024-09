"Mora da odgovara na sva pitanja": Dječak ubica će biti svjedok protiv roditelja, advokatica otkrila proceduru

Dječak ubica se do sada pojavio na jednom suđenju putem video linka, a ukoliko se bude pojavio na novim ročištima, advokatica Zora Dobričanin objašnjava proceduru njegovog ispitivanja.

Izvor: TV Prva/screenshot

U svjetlu nedavne odluke Vlade Srbije da 3. i 4. maj proglasi Danima sjećanja na žrtve masovnih ubistava, javnost se ponovo suočava s bolnim pitanjima o pravdi i istini. Ova odluka dolazi u trenutku kada se očekuje sljedeće ročište na suđenju porodici dječaka ubice, zakazano za 8. oktobar, a Uroš Blažić se nalazi na optuženičkoj klupi za masovno ubistvo, čije su posljedice i dalje duboko prisutne u društvu.

Koliko dugo će građani Srbije čekati pravdu? O ovoj temi u emisiji "Uranak" na televiziji K1 govorila je Zora Dobričanin, koja je podijelila svoje generalno viđenje situacije i izazova s kojima se suočava pravosudni sistem.

"3. i 4. maj 2023. nikada neće biti zaboravljeni u Srbiji. Sama činjenica da je Vlada Srbije usvojila ova dva datuma kao dane sjećanja na žrtve osigurava da se njihova tragedija nikada ne zaboravi. To su dani stravičnih događaja koji su se desili u 'Ribnikaru' i okolini Mladenovca, a svaki detalj tih događaja mora biti proučen, istražen i ispitan kako bi se utvrdili uzroci i spriječilo ponavljanje sličnih tragedija. Svake godine u te dane treba organizovati različite manifestacije koje će doprinijeti prevenciji takvih zločina u budućnosti", rekla je Zora Dobričanin.

Zora dalje objašnjava kako porodice žrtava gledaju na situaciju i kakve su njihove emocije.

"Zastupam roditelje ubijene djevojčice, ubijenog dječaka i porodicu Vlahović, a u kontaktu sam i sa svim ostalim porodicama. Mi smo svi cjelina, i ti ljudi zaslužuju divljenje zbog dostojanstva koje pokazuju prilikom izdržavanja svog bola. Njihov cilj je da se ispita svaki trenutak tog 3. maja i da se utvrdi odgovornost svih koji su učestvovali, bilo namjerno ili nenamjerno. Oni zaslužuju empatiju cijelog društva. Tokom tih strašnih događaja, porodice nisu imale podršku ni za mnoge važne stvari. Ako ne saosjećamo sa onima koji su u nesreći i nevolji, možemo samo da hulimo na Boga, što nije ni dobra poruka djeci", istakla je Zora.

Zora napominje da iako su suđenja bolna, roditeljima predstavljaju jedinu satisfakciju.

"Učestvujem samo u krivičnom postupku protiv majke i oca dječaka ubice, kao i radnika streljane, dok postoji i nekoliko parničnih postupaka za naknadu štete u kojima ne učestvujem. Tim porodicama su suđenja jedina satisfakcija. Ni u tim parničnim postupcima novac nije pravi oblik satisfakcije; njima je važnije da na suđenju saznaju nove detalje, jer se stalno pitaju: 'Zašto? Kako je moguće da pošaljem dijete u školu i da se ni poslije godinu i po dana ne vrati?'", rekla je Zora.

Zora takođe dijeli svoja saznanja o suđenju.

"Saznali smo mnogo, ali ne mogu sve otkriti jer je suđenje zatvoreno za javnost. Slika je prilično jasnija, ali suđenje još uvijek traje. Svaki put kada dođemo do novog raspetljavanja, njima bude lakše. To je jedino što im je ostalo", naglašava Dobričanin.

Izvor: K1

Zakazana su još dva termina suđenja

"Kako će biti sada ne znam. Mi imamo zakazana dva termina suđenja 08. i 17. oktobar, kada će se šta dešavati, to ne mogu da vam otkrivam. Da li će ih biti još, ne znam, obzirom na dokaznu građu, ali se mi uspješno približavamo kraju dokaznom postupku", kaže Zora.

Dječak ubica se do sada pojavio na jednom suđenju putem video linka, a ukoliko se bude pojavio na novim ročištima, Zora objašnjava proceduru njegovog ispitivanja.

"Za razliku od okrivljenih, svjedok ne može da bira na čija će pitanja da odgovara, a na čija ne, već on mora da odgovara na sva pitanja koja se dozvole i to važi za sve svjedoke. Postoji način ispitivanja. Činjenica da je on u srodstvu sa određenim okrivljenima, njemu daje status privilegovanog svjedoka, što podrazumijeva da on može da uskrati svjedočenje, ali opet nije u srodstvu sa svim okrivljenima", kazala je.

Zora konkretno nije mogla da odgovori na pitanje o DNK majke pronađenom na jednoj od čauri.

"Ne mogu da odgovorim na ovo pitanje direktno, ali ono što mogu reći jeste da imam dva slučaja u kojima moji klijenti odgovaraju za teško ubistvo, jer je navodno DNK svakog od njih pronađen na samo jednoj čauri u svakom od tih slučajeva", navodi Zora Dobričanin.

Dobričanin je objasnila koje kazne očekuju roditelje dječaka ubice i zaposlene u streljani za djela koja im se pripisuju. Ove informacije su saopštene na konferenciji za novinare od strane glavnog javnog tužioca nakon podizanja optužnice.

"Tužilaštvo je za oca dječaka ubice tražilo kaznu od 12 godina, dok su za majku tražili 2,5 godine. Instruktor se tereti za krivično djelo davanja lažnog iskaza. On nije vlasnik streljane, već predsjednik. Potpisao je sporazum sa tužilaštvom i više nije u postupku".

Na pitanje da li će nakon završetka suđenja javnost dobiti odgovore na neka pitanja i da li će biti jasnije šta je dovelo do 3. maja 2023, Zora je istakla:

"Ovdje se ne vodi postupak za ubistvo. Ne vodi se postupak ni protiv onih koji su eventualno pomogli ili na bilo koji način doprinijeli saučesništvu u ovom zločinu. Samim tim, istraživanje zločina od 3. maja se ne završava ovom presudom. Oštećeni će sigurno nastaviti da tragaju za istinom i potruditi se da niko ko je doprinio ovom zločinu ne ostane bez krivične prijave. Ono što je sigurno, roditelji neće nikoga poštedjeti. Podnijeli smo još neke postupke u kojima nije isključena javnost, vezano za izvještaj inspekcije ministarstva prosvete, gdje su utvrđene nepravilnosti od strane škole, pa je pokrenut i taj postupak. Mislim da će ih biti još više. Lično vjerujem da je sve što se desilo 3. maja u školi 'Ribnikar' posljedica terorizma. Da li će se to otkriti ili ne, ne znam, ali mislim da bi trebalo istražiti i taj aspekt. Terorizam je podmukao i veoma ga je teško otkriti, osim u slučajevima gdje neko preuzme odgovornost za svoje postupke. U situaciji gdje niko ne preuzima odgovornost, posmatrate i sve razlažete i vidite da mi je to apsolutno jasno. Rekla sam to prvog dana i apsolutno stojim iza toga i dan danas", rekla je Zora Dobričanin.

Zora ističe da nije mogla da učestvuje u suđenju Urošu Blažiću zbog ogromnog bola i tuge.

"Sve što se dešava u Ribnikaru, svako to suđenje i kontakt s roditeljima, izuzetno je psihički teško. To je toliko mnogo tuge da zaista ne mogu da izdržim još i to. To su slučajevi od kojih ne možete da se distancirate. To morate da osećate. To nije predmet, već nešto drugo", rekla je ona.

Slučaj Danke Ilić

"Ne volim da komentarišem slučajeve u kojima ne učestvujem. Ono što uopšteno mogu da kažem je to, da će nakon podizanja optužnice, vanpretresno veće će provjeriti da li ona sadrži sve neophodne elemente, ako nedostaje neki neophodan element, vratiće tužilaštvu i ostaviti kratak rok da to uredi. Ako tužilaštvo to učini, i kada optužnica bude uređena, možda je već u ovom trenutku već takva, kada bude spremna da se otpremi braniocima i okrivljenima, otpremiće se i onda će imati rok u kome će moći da napišu odgovor na otpužnicu. Nakon odgovara na optužnicu će opet vanpretresno vijeće odlučivati da li će optužnica da stane na pravnu snagu ili ne, ako odluče da stane na pravnu snagu, opet na tu odluku postoji pravo žalbe Apelacionom sudu, koji će, ako odluči da obije žalbe, i da optužnica stane na pravnu snagu, onda tek može da se zakaže suđenje. Da li postoje dokazi, ne znam, slučaj je vrlo zanimljiv po onome što sam čitala iz novina", kaže Zora, a na pitanje da li bi branila Dragijevića i Jankovića, kaže:

"Svaki okrivljeni ima pravo na odbranu. Prema kodeksu advokatske etike, postoje veoma precizni razlozi zbog kojih advokat može, ili mora da odbije zastupanje, dok je u svim drugim slučajevima obavezan da prihvati. Ako bi postojali razlozi zbog kojih bih morala da odbijem zastupanje, to bih učinila. Međutim, mislim da takvi razlozi ne postoje. Ako bi se ipak pojavili razlozi zbog kojih bih mogla da odbijem zastupanje, razmislila bih o tome. Do sada sam branila i teže slučajeve", navela je Zora.

Zora ističe da je po onome što je pročitala iz medijima, ovaj proces vrlo zanimljiv za odbranu.

"Ne bih branila, zbog putovanja u Zaječar. To je prvi razlog sigurno, jer imam dovoljno godina karijere i mnogo mi je naporno svako putovanje van Beograda. Kada se pojavio snimak iz Beča, rekla sam da bi trebalo odvesti roditelje tamo. To je malo dijete koje prosto ne umije da laže; ako dijete potrči prema roditeljima, to je to, tada nije potrebno ni DNK. Mislim da je prostim posmatranjem moglo da se otkloni mnogo predrasuda i spekulacija", rekla je Zora Dobričanin u emisiji "Uranak" na televiziji K1.

(K1/Mondo)