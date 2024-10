Nepoznati muškarac skočio je sa mosta u Novom Sadu danas oko 19 časova.

Nepoznati muškarac skočio je sa Mosta slobode u Novom Sadu danas oko 19 časova. On sada pliva ka Žeželjevom mostu, policija pokušava da dođe do njega. On je navodno vikao iz vode, ali mrak dosta otežava akciju spasavanja.