Vozovi ne saobraćaju do Željezničke stanice u Novom Sadu: Objavljeno odakle i dokle će ići nakon tragedije

"Srbijavoz" je saopštio nove informacije o saobraćanju vozova nakon jučerašnje nesreće na Željezničkoj stanici u Novom Sadu.

Kako kažu u Srbijavozu, danas, saobraćaj vozova na relaciji Subotica - Novi Sad - Subotica do daljeg obavljati do i od stanice Futog. Takođe, saobraćaj vozova na relaciji Sombor - Novi Sad - Sombor do daljeg će se obavljati do i od stanice Futog.