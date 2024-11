"Ovo ne može da se završi samo na ostavci Vesića": Vučević o tragediji u NS - Biće utvrđena krivica

Miloš Vučević je rekao da će biti utvrđena krivica za tragediju u Novom Sadu.

Predsjednik Vlade Srbije Miloš Vučević poručio je da će biti utvrđena odgovornost onih koji su krivi, u krivično-pravnom smislu, za nesreću u Novom Sadu, ali da je politička odgovornost i dalje tema. Za petak je zakazao sjednicu Predsjedništva i Glavnog odbora SNS-a.

Premijer Vučević je u Dnevniku RTS-a rekao, povodom nesreće u Novom Sadu u kojoj je poginulo 14 ljudi, da vjeruje vještini i znanju ljekara, medicinskih sestara i tehničara da troje povrijeđenih pobjede u bici za život.

"Ono što se poslije toga dešavalo, u dobroj mjeri nema veze sa tom velikom tragedijom, nesrećom, prije svega nema veze sa onim za čime cijela nacija žudi, a to je da dobijemo odgovore na pitanje kako se to desilo, zašto se to desilo i svakako ko je kriv i ko je odgovoran", rekao je Vučević komentarišući proteste održane u Novom Sadu.

Smatra da je to pokušaj ekstremnih grupa da dobiju političke poene i zloupotrijebe veliku nacionalnu tragediju, ali i da je najveći broj ljudi došao iz bola i poštovanja prema poginulim, i razočaranosti zbog svega što se desilo.

"Prije svega, bilo bi pošteno prema porodicama poginulima, da dozvolimo onima koji vrše istragu, da mogu to urade na najbolji mogući način. I svakako će biti utvrđena odgovornost onih koji su krivi, u krivično-pravnom smislu, krivica onih koji su za to odgovorni. Da li činjenjem, da li radeći nešto što nije smjelo da se radi, ili nečinjenjem, neodržavanjem objekta na način kako je morao biti održavan", poručio je Vučević.

U ovom trenutku, ističe, bilo bi dobro da se politika izmjesti iz tog polja i da pusti tužilaštvu, policiji i sudu da rade svoj posao, uz podršku eksperata, odnosno vještaka.

Što se tiče političke odgovornosti, Vučević kaže da ne bježe od nje, podsjetivši da je ministar građevinarstva podnio ostavku, iako subjektivno ništa nije kriv.

"Prihvatio je svoju objektivnu političku odgovornost, jer je u tom resoru gdje se desila ova nesreća. I taj objekat pripada, odnosno taj posao i objekat, pripada resoru koji je vodio ministar Goran Vesić. Iako ponavljam, on subjektivno nije kriv, ničim nije doprinio, ni činjenjem ni nečinjenjem da do ovog dođe", rekao je Vučević.

Najavljuje da će se o daljim potezima, pa i ostavkama, razgovarati u danima koji su pred nama.

"Ponoviću ono što sam rekao, mislim da je istog stava i predsjednik Republike, ovo ne može da se završi samo na ostavci Gorana Vesića", rekao je Vučević.

Vučević, koji je i predsjednik Srpske napredne stranke, rekao je da je za petak zakazao sjednicu Predsjedništva i Glavnog odbora SNS-a, na kojoj će se razgovarati o svim aktuelnim političkim događajima, a svakako i o nesreći u Novom Sadu.

"Nadam se da će i predsjednik Republike, koga sam pozvao, i pored velikog broja državnih obaveza, doći na sjednicu Glavnog odbora, odnosno Predsjedništva stranke i da može da čuje šta je stav stranke i da mi njega možemo da čujemo. Bilo bi to veoma korisno za sve nas. Politička odgovornost je i dalje tema i o tome ćemo razgovarati", rekao je Vučević.

