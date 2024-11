"Ko misli da Putin neće reagovati, ne poznaje ga": Vučić o upotrebi balističkih raketa

Na pitanje o lansiranju ICBM od strane Rusije, Vučić i Fico su rekli da od takvog oružja daljina nikoga ne može da zaštiti.

Izvor: EPA-EFE/ALEXEI FILLIPOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL/Kurir/Nemanja Nikolić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas predsjednikom Vlade Republike Slovačke Robertom Ficom, koji boravi u zvaničnoj posjeti Republici Srbiji. Nakon prijema u Palati Srbija, Vučić i Fico imali su razgovor jedan na jedan, nakon čega su se obratili javnosti. Na pitanje o lansiranju ICBM od strane Rusije, Fico kaže da od takvog oružja daljina nikoga ne može da zaštiti.

"Neko može misliti da ako živi u Velikog Britaniji ili Francuskoj, ili sad da je zaštićen tim rastojanjem od konflikta. Mi nimso zaštićeni, Ukrajina je neposredni komšija Slovačke i bez bilo kog okljevanja, ja kao predsjednik vlade sam odbio odluku dolazećeg predsjednika SAD, Bajdena za odobrenje upotrebe oružja kojom će se iz Ukrajine gađati teriotorije u Rusiji", rekao je Fic i dodao da je njegova zemlja mala i da nema načina da utiče na odluke američkog predsjednika.

"To je ekskalacija napetosti, pre svega to je dokaz da ne postoji interesovanje da se konfilkt završi što prije. Slovačka kao mala zemlja nema način da utiče na Bajdena i visoke zvaničnike SAD, ali veoma jake izjave novog predsjednika Donalda Trampa ukazuju će dovesti do načina završetka konflikta. Ne može jedan da dobije sve, a drugi ništa", istakao je on.

Predsjednik Srbije je povodom tog pitanja istakao da je od pola dva sinoć bio budan i da je uživo pratio hapšenje Alije Balijagića.

"Što se tiče informacije o upotrebi balističkih rekata, ja je za sada nemam, od pola dva noćas sam budan, pratio sam hapšenje Alije Balijagića, pa onda i ostala dešavanja. Kao što se videli, danas sam sve vrijeme sa Ficom, ne znam šta se dogodilo. Ono što sam pratio do pola dva je da su raketama gađana skladišta na teritoriji Ruske Federacije, ne bi me iznenadio odgovor interkontitalenim raketama", naveo je predsjednik Srbije i dodao:

"Ja sam rekao da, pošto dobro poznatejm Putina, ako neko misli da ćete da gađete sve što poželite u Rusiji uz zapadno oružje, a da to prođe bez odgovora, a ako mislite da Putin neće upotrebiti svaku opciju oružja, ili ga ne poznatajete ili niste normalni".

Danas interkontinentalna raketa, sutra će nešto drugo - mi moramo biti spremni, naglasio je predsjednik Srbije.

"Ja ga poznajem, i rekao sam, nemojte ljudi, slušajte šta vam govore. Nemojte da milslite da neko negde blefiira, nažalost niko ne blefira, nažalost ovim polako ulazimo u katastrofu. Niko ne želi da čuje mir, mi ćemo biti predsavljeni kao ludaci jer govorimo o miru. Ne želimo da bilo ko gine bilo gde, želimo primirje i mir. Zelenski mi je u lice rekao da to nije dobra ideja, ja mislim da je to jedina dobra ideja. Ako to ljudi to ne razumiju u svijetu, ne mogu da pomognem", rekao je predsjednik i dodao:

"Kao što znate, mi smo imali sastanke Savjeta za bezbednost, sa Vučevićem i mi preduzimamo mjere, danas je to balistička raketa, sutra nešto drugo. Ja sam obezbijedio da imamo odovoljvno nafte, soli, kukuruza, sad se bavimo skloništima, maskama. Mi da ratujemo nećemo, da gubimo glave nećemo, mi ćemo da sačuvamo mir naše zemlje. A ovi junaci što razmišlajju kako će nekoga da pobede, samo mi recite kad i kako, postavio sam to pitanje i još mi niko nije odgovorio", završio je predsjednik.

