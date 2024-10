Vučić o razgovoru sa Putinom i samitu BRIKS-a: "Bilo bi izuzetno teško da dođem"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da je sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom razgovarao o samitu BRISK-a, gasnom aranžmanu ali i o ratu u Ukrajini

"Ja sam jedan od rijetkih lidera koji može da razgovara sa Putinom", kaže Vučić.

"Putin mi je rekao da su Ukrajinci i oni koji su ih na to nagonili napravili grešku što su ušli u Kursku oblast i smatra da će rat, kako ga mi zovemo, ili kako on kaže specijalnu operaciju, da će uspješno da je okonča", naveo je Vučić.

Prema njegovim riječima, "svako u Rusiji zna da kad ne bude Aleksandra Vučića ili nekoga ko će naslijediti njegovu politiku, da u Srbiji više neće biti Rusije".

Istakao je da niko nije podigao glas zbog njegovog razgovora sa Putinom.

Što se tiče samita BRIKS-a u Kazanju Vučić je rekao da će Srbiju predstavljati članovi Vlade Bratislav Gašić, Aleksandar Vulin, Adrijana Mesarović i Nenad Popović.

Naveo je da sutra ima trilateralu u Slovačkoj, da poljski premijer Donald Tusk dolazi u Beograd prekosutra, njemu se pridružuje i grčki predsjednik Vlade Kirjakos Micotakis, a potom dolazi i predsjednica EK Ursula fon der Lajen.

U razgovoru sa ruskim predsednikom bio je, kaže, pošten, i rekao mu da bi, i kada ne bi bilo posjeta koje se očekuju ovih dana u Srbiji, bilo izuzetno teško da dođe u Kazanj zbog različitih stvari "koje Putin dobro zna i za koje vjeruje da razumije Srbiju".

"Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nije, jedina, slovima i brojem, jedina zemlja u Evropi koja nije pristupila ni jednoj deklaraciji, a samo u ovoj godini ih je bilo 44 protiv Ruske Federacije. Dakle, 44 paketa različitih sankcija su samo ove godine donijete, mi se ni jednom nismo pridružili, on to visoko cijeni. Ja sam mu rekao da bi i sa tim, i da nema svega ovoga bilo teško, ali da ćemo poslati delegaciju četvorice naših ministara", istakao je Vučić.

Sa Putinom je imao, kaže, dobar i sadržajan ragovor, uz čestitke povodom 80 godina od oslobođenja Beograda.

Vučić je naveo da su razgovarali i o gasu i da očekuje razgovore o dugoročnom aranžmanu.

"Očekujem da uz određene kompromise za stvari iz prošlosti krenemo u razgovore o dugoročnom aranžmanu sa Ruskom Federacijom. Uspjeli smo za ovu zimu da obezbijedimo po sljedećoj formuli na dnevnom nivou šest miliona kubnih metara gasa, plus dva miliona za ruske kompanije koje troše u Srbiji - Petrohemiju, TETO Novi Sad, TETO Pančevo i NIS. Istovremeno smo razgovarali o ta tri miliona dodatnih fleksibilnih količina kubnih metara gasa", rekao je Vučić.

Srbija kao tema tajnih službi: "Preklapanje ruskih i kineskih interesa"

Vučić je rekao da je Srbija bila tema sastanka, gdje je izvještaj podnosila Evropska tajna služba.

"Oni su imali sastanak predstavnika, da li ministarstava unutrašnjih poslova ili bezbjednosti, prije neki dan, pre tri ili četiri dana, gdje je njihova tajna služba, Evropska tajna služba, saopštavala podatke o Zapadnom Balkanu, ponajviše o Srbiji, o kineskom i ruskom uticaju. I sad su oni tamo govorili, mi smo došli do tih podataka, ne želim da saopštavam kako, i oni tamo saopštavaju da se kineski i ruski uticaji nekada preklapaju, ali u dobrom dijelu su različiti, jer Kinezi bi željeli da Srbija postane dio Evropske unije, time bi lakše doprli do dijela evropskih centara, dok Rusi to ne žele, i da tu nije laka situacija što se njih tiče, ali da svakako imaju najveći uticaj i u Srbiji, Kinezi ekonomski, Rusi politički i tako dalje. Dakle, oni se bave svime", naveo je Vučić.

