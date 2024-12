Aleksandar Vučić: "Napravićemo spomenik na mjestu nesreće u Novom Sadu", protest ispred Predsjedništva (VIDEO)

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti, govorio je o nesreći na Željezničkoj stanici u Novom Sadu. Ispred Predsjedništva protestuje veliki broj studenata.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti, na konferenciji za novinare održanoj u Predsjedništvu Srbije. Komentarisao je nesreću na Željezničkoj stanici u Novom Sadu gdje je 1. novembra stradalo 15 osoba kada se urušila nadstrešnica stanične zgrade.

"Moja ideja je da se na mjestu gde se tragedija dogodila napravimo spomenik koji će jasno ukazati na nezaborav. Da nikada ne zaboravimo njihovu tužnu sudbinu", rekao je Vučić.

U televizijskom prenosu čuje se buka spolja, gdje studenti i pristalice opozicije protestuju.

Vučić je ocijenio da je u pitanju buka „oko šest stotina njih“.

"Svejedno je da li je 6000, ja ih izuzetno poštujem, izuzetno cijenim. Znate da sam ja ovdje držao konferencije za novinare i kada ih je bilo mnogo, mnogo hiljada, i kada su govorili do Vaskrsa, do Đurđevdana, do ne znam čega sve. Mislio sam da su ti ljudi apolitični, bar tako su govorili, rekli su da se ne bave politikom, da ih interesuje samo pravda. Ne znaju šta želim da im kažem, a ja želim da im saopštim divne riječi večeras", počeo je svoje obraćanje Vučić.

On je ocijenio da "nije pitanje blokada fakulteta, već politike, i da je to želio da vidi".

"Uspeo sam da lidere političkih stranaka natjeram da pokažu svoje pravo lice, kao i oni koji im služe u različitim pokretima i nevladinom organizacijama", rekao je Vučić i ocijenio da to što mu građani toliko zvižde znači da je on bio u pravu kada je govorio o "isključivo političkoj prirodi protesta".

