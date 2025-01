Ana Brnabić na sjednici: "Ako studenti ne ispune uslov za godinu gube stipendije, mjesta u domu, vraćaju kredite"

Ana Brnabić se oglasila na sjednici skupštinskog Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.

Sjednica skupštinskog Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko održana je ranije danas. Predsjednik odbora Marko Atlagić zakazao je sjednicu sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je blokada fakulteta i zaštita prava studenata.

Radu sjednice prisustvuju predsjednica Skupštine Ana Brnabić, ministarka Slavica Đukić Dejanović sa svojim saradnicima, rektori, dekani brojnih fakulteta sa teritorije cijele Srbije, predsjednici studentskih parlamenata. Na početku se obratila Ana Brnabić:

"Želim da izrazim zahvalnost prisutnim rektorima, dekanima i predstavnicima studentskih parlamenata koji su se odazvali pozivu. Primijetila sam da su narodni poslanici, predstavnici opozicije tražili da Odbor za obrazovanje razgovara o blokadi fakulteta. Došlo je krajnje vrijeme da na sveukupan način sagledamo šta se dešava i kakav uticaj ima na sve studente na državnim unervezitetima, njihove roditelje, na sistem obrazovanja. Mislim da smo pričali samo parcijalno o ovom problemu, nismo sagledali šta nas čeka i sa čime ćemo svi mi morati da se suočimo u nekom kratkom roku. Ova sjednica nije iz političkih razloga, sve samo ne političkih razloga. Naše obrazovanje ne smije biti predmet političkih razmirica, obrazovanje je u svakom smislu iznad političke teme", rekla je ona i dodala:

"Jasno je pravo studenata da iskažu nezadovoljstvo, dobrodošlo je, da se izjasne, da utiču na promjene u društvu, ovo je u svakom društvu koje sebe smatra i želi da bude demokratsko, sve izuzetno dobro, i prirodno. Sa druge strane, mislim da svako od nas pojedinačno, a posebno u parlamentarnoj demokratiji, mora voditi računa da naša prava i slobode ne ugrožavaju nikada prava i slobode drugih oko nas, drugih građana oko nas, ravnopravnih u svakom smislu članova našeg društva", naglasila je.

"Zarad šire javnosti, moram da kažem da Srbija sada ima oko 268.000 studenata, od kojih 230.743 na državnim univerzitetima. Od ovih 230.743 studenata 102.413 je budžetskih, obrazuje se i školuje zahvaljujući naporu, znanju, talenata, disciplini, i svemu ostalom, oni su dobili priliku da Republika Srbija, svi mi zajedno, snosimo troškove njihove školarine, obezbijedimo da mogu da studiraju. Takođe, pored ovoga, u sklopu 102.000 studenta imamo oko 17.000 onih koji imaju mjesto u studentskim domovima", rekla je Brnabić.

Problemi

"Problemi o kojima moramo da razgovaramo su šta će se desiti sa studentima na budžetu i onima koji imaju prava na dom, kada i u koliko, zbog blokada, za koje smatram da su jasno i nedvosmisleno nezakonite, zarad ovih blokada, tih stotine hiljada studenata izgubi pravo da budu budžetski studenti i kada izgube pravo na dom. Koji procenat neće moći da nastavi studiranje? Koliko ima porodica koje ne mogu da priušte to djeci. Samohrana majka iz Ivanjice ima dvoje djece, jedno je student, može biti student samo ukoliko zadrži pravo na dom i da bude budžetski student. Ako izgubi godinu neće moži više da studira, koliko ima takvih porodica? Ko od nas razmišlja o tim porodicama? Razumijem da postoji velika ljubav i naklonost prema plenumima koji su suprotni zakonom o studentskom organizovanju, za to niko od nas ne zna kako funkcioniše. Ko razmišlja o svima ostalima, o porodicama i studentima čije se pravo da studiraju dovodi u pitanje i ugrožava blokadama fakulteta iza kojih su stali određeni dekani i određeni rektori. Ko se brine o 102.000 budžetskih studenata? Ko vodi računa o njihovim porodicama? Ko je onda kriv, fakultet, planum, vlada, ministarstvo?", rekla je ona i dodala:

"128.330 samofinansirajućih studenata. Svako je potpisao ugovor prema kojem su platili školarine, a fakultete se obavezao da će im pružiti i obezbjediti nastavu, vježbe, ispite. Najveći dio fakulteta koji su u blokadi nije završio semestar. Fakulteti nisu ispunili obavezu iz ugovora koji imaju sa studentima. Mnogima je onemogućeno da polažu ispite. Imamo 8.813 studenata sa stipendijama, ako ne polože ispiti i izgube godinu oni gube stipendiju, ko će im biti kriv? Plenum? Fakultet? Država? Imamo 6.181 studenta koji koriste studentski kredit, 2242 na završnoj godini, te porodice će, ako su onemogućeni da u roku završe studije, zato jer je neko odlučio da blokira fakultete, zabrani ispite, kao ne prođu godinu, oni će morati da vrate kredit. 13.000 mjesečno je studentski kredit, puta 12 mjeseci, puta 4 godine, koji će to novac porodice morati da vraćaju, paušalno je to oko 5.500 evra koje će svaka, od 2242 porodice morati da budžetira i vraća u 2025. godini. Ko će to vraćati? Porodice, nisu oni krivi, studenti, nisu oni krivi. Godišnje imamo između 300 i 400 studenata koji se upisuju nakon diplomskih, dobijaju mjesta na svjetskim univerzitetima na master ili postdiplomske studije. Neki dobijaju pune neki parcijalne stipendije, neki imaju podšku fonda... Niko od njih, ako se nastavi blokada u februaru, niko neće moći da ispuni uslov da se upiše na studije na prestižnim univerzitetima. Ko će biti odgovoran porodicama i mladim ljudima koji su dobili jedinsrtvenu životnu šansu na svjetskim univerzitetima", naglasila je.

"Mislim da je došlo vrijeme da pogledamo čitav spektar problema, medeni mjesec je gotov, kao što dekani i rektori znaju, dolazi trenutak u kome prekidaju se sve šanse da ispravimo ovo, kome mi dugujemo odgovore stotinama hiljadama porodica u Srbiji. najmanje 230.000 porodica u Srbiji i onima koji su na budžetu i onima u domovima i samofinansirajućim studentima i onima koji bi na postidplomske studije i onima koji će morati da vraćaju kredite", rekla je Brnabićka.

Tri prijetnje

"Imamo tri prijetnje, prva da preko 102.000 studenata ostane izvan budžeta i da oko 17.000 izgubi pravo na dom. Vjerovatno značajan broj od tih porodica značiće da ne mogu da nastave studiranje zbog nekog plenuma. Plenum ima pravo da postoji ali ovi ljudi imaju pravo da studiraju. Druga prijetnja je da svi ostali samofinansirajući i njihove porodice budu izložene troškovima i dugovima i izgubljenim životnim šansama zbog blokada koji je odlučio neki Plenum. Imaju pravo da imaju svoje stavove, zahtjeve, imaju pravo da iznose šta god žele, to je pravo studenata, čija je obaveza da se bori i brine o ostalim studenata uključujući i njih. Imamo situaciju u kojoj je Pravni u Beogradu otvorio prijave za januarski ispitni rok, 8.000 hiljada prijava, izašao je Plenum i rekao, blokiramo fakultet, nećete moći da polažete", rekla je ona.

Brnabić je objasnila da je isto bilo i na pravnom fakultetu u Novom Sadu i Ništu. Medicinski fakultet u Nišu je izglasao da se nastavi sa ispitima, Plenum je zaključao zgradu.

"Treća prijetnja koja mi je stravična i niko ne priča, to je da ovo, što se dešava posljednja dva mjeseca može da prouzrokuje da svi fakulteti u blokadi budu u narednih nekoliko nedjelja budu i u finansijskoj blokadi. Ako 100 samofinansirajućih studenata podnese prijave i traži da im se refundira školarina, ti fakulteti bankrotiraju i njihovi računi dolaze u blokadu. To znači ključ u bravu za državne univerzitete i fakultete. Ovo što se dešava, dovodimo u pitanje čitav sistem državnih univerziteta u Srbiji, zarad čega, centra za anarhističke studije iz Zagreba, zarad čega? Još jednom, ko štiti prava svih studenata u Srbiji? Ko štiti njihove porodice", završila je ona.

