Vučić najavio da uskoro objavljuje knjigu "Kako sam pobijedio obojenu revoluciju"

Predsjednik Srbije Aleksadar Vučić izjavio je danas, na skupu u Kikindi, da u Srbiji neće biti revolucije i da se priprema da do Vidovdana napiše knjigu "Kako sam pobijedio obojenu revoluciju".

"Spremam se da do Vidovdana napišem knjigu "Kako sam pobijedio obojenu revoluciju u Srbiji", jer revolucije neće biti. U Srbiji će narod da se pita i to samo na izborima. Hoćete izbore, dobićete ih kad god hoćete, kao i referendum, ali nasiljem ništa i nikada nećete dobiti. To vam garantujem", poručio je Vučić opoziciji.