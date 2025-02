Vučić: Nastaviću da insistiram na dijalogu sa studentima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da će nastaviti da insistira na dijalogu, da studenti imaju više hrabrosti od nekih profesora, te da nastavnici nemaju pravo na obustavu rada.

Izvor: RTS/Screenshot

Vučić je istakao da se kao politički veteran upitao kako će profesori obrazložiti odbijanje njegovog poziva na dijalog.

"Obrazloženje je bilo, ne nikakvo, već besmisleno, uz mnogo sumanutih izgovora i svega drugog i nemam ništa protiv toga. Nisam čak, da budem sasvim otvoren, bio ni povrijeđen lično ili sujetan, pa da kažu neće s tobom da razgovaraju. Bio sam spreman da razgovaraju s kim god hoće", rekao je Vučić za RTS.

On je naglasio i da nastavnici nemaju pravo na obustavu rada, već da imaju pravo na skraćenje časa.

"Profesori i nastavnici imaju pravo na skraćenje časova i to je fer, ali na obustavu rada nemaju pravo. To je nemoguće po zakonima naše zemlje i bilo gdje u svijetu, ali to smo pustili i rekli smo da dobiju svi iste plate u januaru. Vidjećemo šta će biti u februaru", naveo je Vučić.

On je naglasio da su djeca već izgubila tri sedmice.

"Ljudi hoće da im djeca uče školu, da žive normalan život. Država je maksimalno popustljiva, ponašala se u ovoj krizi potpuno nevjerovatno", rekao je Vučić i dodao da se sve veći broj nastavnika vraća.

On je istakao da se mora spustiti lopta i početi razgovarati, a one koji ga podržavaju pozvao je da budu apsolutno disciplinovani.

"Ti mladi ljudi jesu naša budućnost, moramo da ih čuvamo, desi li se incident, taj incident odgovara samo nekom drugom", rekao je Vučić.

On je naveo da bi narednih 10 do 12 dana trebalo da bude konstatovana ostavka Vlade i njenog predsjednika, što znači da od 17. ili 18. teku rokovi od 30 dana ili za formiranje nove vlade ili za raspisivanje izbora.

"Vlada bi trebalo da se formira do 19. ili 20. marta, a ako se ne formira, onda to znači da bi nam izbori bili najvjerovatnije početkom maja", rekao je Vučić i ponovio da su te dvije opcije jedine moguće.

(Srna)