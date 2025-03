Evropsko javno tužilaštvo pokrenulo istragu o slučaju Željezničke stanice u Novom Sadu

Evropsko javno tužilaštvo (EPPO) potvrdilo je da je u toku istraga o mogućoj zloupotrebi sredstava Evropske unije u vezi sa Željezničkom stanicom u Novom Sadu.

Izvor: Kurir/Marko Karović

Kako ne bismo ugrozili ishod ove istrage, dodatni detalji ne mogu biti objavljeni”, navodi se u saopštenju iz pres službe Tužilaštva.

Kako objašnjavaju, EPPO donosi odluku o vršenju svoje nadležnosti kada je prevara počinjena u vezi sa sredstvima EU dodijeljenim zemljama van EU ili državama članicama koje ne učestvuju u radu EPPO-a, piše Euronews Srbija.

“S obzirom na to da je šteta nanIJeta finansijskim interesima Unije sastavni dio krivičnog djela prevare, kada do te štete dođe u Belgiji ili Luksemburgu (budući da se sredstva isplaćuju iz tih zemalja, gde su smještene institucije EU), te države članice imaju nadležnost, a samim tim i EPPO, bez obzira na to gdje je radnja izvršena, odnosno na teritoriji treće zemlje”, piše u saopštenju.

Podsjećamo, nadstrešnica nedavno rekonstruisane novosadske Željezničke stanice obrušila se 1. novembra 2024. kada je poginulo 15 ljudi, a dvoje je teško povrijeđeno.

Pad nadstrešnice pokrenuo je masovne proteste širom zemlje, predvođene studentima koji mjesecima blokiraju fakultete i zahtijevaju krivičnu odgovornost za novosadsku tragediju.

Na protestima ukazuju da je korupcija u infrastrukturnim projektima, a posebno u rekonstrukciji novosadske stanice, dovela do tragedije.

(Mondo)