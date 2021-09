Ovi horskopski znaci ne umiju da budu vijerni: Za njih je zavođenje igra i razmišljaju genitalijama!

Ako želite partnera koji će vam biti vijeran, ove horoskopske znake bolje izbjegavajte jer su oni skloni "švrljanju".

Horoskopski znak može da otkrije mnogo toga o našim osobinama, uključujući i ono što nam se možda ne dopada da čujemo. Iako nijedna astrološka prognoza ne može do detalja da odredi kakav će kome biti ljubavni život, može da da uvid u to da li je neka osoba sklona varanju.

Ako želite partnera koji će vam biti vijeran, ove horoskopske znake bolje izbjegavajte jer su oni skloni "švrljanju".

Blizanci

To je vjerovatno znak koji ima najviše sklonosti da vara. Užasno su fleksibilni, prilagodljivi, uvijek otvoreni za nove ideje, ali i nove ljude. Potrebno im je da im uvijek bude zabavno, da su okruženi ljudima, a samim tim su i veće šanse da se nađu u situaciji da prevare partnera.

Lav

Osobe rođene u znaku Lavu imaju strašnu potrebu da im se drugi dive, da ih obožavaju i uradiće sve da bi privukli pažnju. To često može da ih odvede do flerta, a to onda znate gdje dalje, iako možda čak i nemaju namjeru da prevare partnera.

Ovan

Znakom Ovna vlada Mars, planeta seksa i strasti. Oni život vide kao takmičenje, a ništa drugačiji stav nemaju ni o ljubavi i seksu. Za njih je sve to igra, takmičenje da osvoje nekoga i dobiju "nagradu".

Strijelac

Strijelčevi neviđeno vole da flertuju i tu nema pomoći. Vole seks, avanture, ali im je potreban i prostor i sloboda da budu što spontaniji. Za njih je svaki dan nova avantura, a to važi i za njihov ljubavni život.

Vaga

Ovim znakom vlada Venera, zbog čega su drugima jednostavno neodoljivi. Vole da udovoljavaju drugima i umiju da se prilagode svima tako da očaraju baš svakoga. To ih, međutim, često dovede do situacije u koju možda nisu planirali da dođu, ali kada se atmosfera previše "zagrije", teško je smiriti strasti.

Škorpija

Kada je riječ o seksualnosti, Škorpije su kao zvjeri. Njihovim znakom vlada Mars, planeta seksa i strasti, pa je osobama rođenim u znaku Škorpije uvijek na pameti koga će sljedećeg da zavedu i gdje. Oni mogu da budu vijerni, ali samo ako naiđe osoba koja će u njima probuditi strasti jer će tada razmišljati genitalijama, a ne glavom.

