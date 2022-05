Tri znaka horoskopa su "pod srećnom zvijezdom" ove nedjelje

Evo koji znaci Zodijaka će imati najviše sreće u nedjelji od 16. do 22. maja!

Ni ove nedelje zvijezde neće biti svima jednako naklonjene, a evo koja tri horoskopska znaka mogu da uživaju jer su zaista "pod srećnom zvijezdom" u periodu od 16. do 22. maja.

Ovan

Ove nedjelje uživate u pažnji koju posvećujete sami sebi! Odlučni ste da budete srećni i ne prihvatate ništa manje od toga, a taj stav će vam definitivno pomoći da tako i bude. Jednostavno, ovih dana želite da slavite život, svjesni da vam je trebalo dugo da prihvatite i zavolite sebe.

Veoma ste odlučni i hrabri i svaku prepreku na koju naiđete ove nedjelje ćete sa lakoćom preskočiti. Neustrašivi ste!

Bik

Ova nedjelja će za vas biti posebna jer ćete napokon imati priliku da uradite nešto što ste odavno željeli. I ne samo to, već ćete to dragocjeno iskustvo moći da podijelite sa nekim koga volite. Veoma je moguće da to ima neke veze sa putovanjem koje odavno planirate.

Ništa vam se u ovom periodu neće ispriječiti na putu, tako da vam preostaje samo da uživate u danima kada su vam zvijezde i više nego naklonjene.

Djevica

Dok se Ovnovi ove nedjelje fokusiraju na sebe, kod vas je potpuno suprotno – posmatrate širu sliku i želite da budete dio nečeg većeg. To će vas navesti da razmišljate o načinu na koji možete da pomognete drugima i to ne zato što morate, već zato što želite.

Bićete nagrađeni za svoju velikodušnost, mada će vam biti dovoljan i taj osjećaj ponosa i sreće što pomažete drugima. Svaka čast!

