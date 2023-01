KOMPLIMENT KOJI ĆE OSVOJITI SRCE SVAKOG MUŠKARCA: Šta partner od vas želi da čuje

Koji kompliment muškarac želi da čuje od žene, a vi mislite da se to podrazumijeva - riječi koje osvajaju srce i griju ljubav!

Izvor: Shutterstock

Zrela i iskrena ljubav podrazumijeva podršku i poštovanje. Osoba koja vas istinski voli željeće da budete bolji, ali ne tako da vas mijenja i ne prihvata takvima kakvi jeste, već će željeti da vas podrži na vašem putu, pomogne vam i motiviše da iskoristite svoje potencijale. Svima su nam ponekad potrebne riječi ohrabrenja, komplimenti koji govore da smo na dobrom putu i da treba tako da nastavimo.

Zabluda je da muškarci ne cijene da čuju riječi podrške, nježnosti i ljubavi,a jednom psihološkom istraživanju nekoliko muških ispitanika otkrilo je koje riječi im najviše prijaju od strane partnerke.

Saznajte koji komplimenti osvajaju srce muškarca:

1. "Osjećam se sigurno u tvojoj blizini. To je nešto što mi prija i pokazuje da je svjesna da uvijek želim da joj budem oslonac."

2. "Moja žena često kaže da je ponosna na mene. Ponekad na to kakav sam otac, na moj uspjeh na poslu, ili samo kakav sam muž. To ima snažan uticaj na mene i prija mi."

3. "Srećna sam što si u mom životu" - lijepo je čuti od voljene osobu ovakvu izjavu ljubavi."

4. "Svaka varijacija fraze "Volim da sam u tvojoj blizini."

5. "Volim kada mi kaže da izgledam lijepo, to mi daje samopouzdanje."

6. "Hvala!" Kada učinim nešto za nju, a ona mi se zahvali, to je jednostavno sjajan osjećaj da činim nešto dobro i da to cijeni. Kada kaže "hvala" čak i za najbanalnije i svakodnevne radnje, to je ohrabrujuće."

7. "Drago mi je što si ovdje" - čini da se osjećam nevjerovatno."

8. "Trebaš mi samo ti" - ili tako nešto. Za mene je ovo zaista važno, jer danas svi očekuju nešto od vas - pomoć, novac, savjet. A ova izjava pokazuje da smo potrebni samo jednom drugom i ništa više."

9. "Volim kada primijeti poziotivne promjene kod mene, To me ohrabri da nastavim dalje da se trudim."

10. "Sjajno ti ide" - ovo je od velike pomoći i umirujuće. Želim da znam da li me podržava i da li vjeruje da mogu da ispunim svoje ciljeve."

Slični komplimenti se mogu primijeniti sa obe strane, jer partner sigurno želi da od vas čuje da ga volite, ohrabrujete i da ste uvijek tu, kao i on za vas. U vezama, posebno kada se uspostavi rutina, često mislimo da je sve rečeno i da nema potrebe da govorimo o stvarima koje se podrazumijevaju. Ne očekujte da vam partner čita misli, podsjetite jedno drugo koliko je sjajno što ste zajedno.

(Sensa)